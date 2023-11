Taylor Swift llega a Argentina y pone a cantar hasta a Leo Messi: de esto es capaz la Inteligencia Artificial 

Leo Messi es todo un ídolo en Argentina y más después de haber logrado levantar la Copa del Mundo hace menos de un año. Siempre fue querido, pero al no conseguir nada con la Selección, medios de comunicación y fanáticos le exigían mucho más, comparándole con Diego Armando Maradona, pues este sí logró llegar al país a lo más alto.

Además de querer al jugador del Inter de Miami, el país sudamericano ha demostrado estar volcado con Taylor Swift, cantante americana que se encuentra en el continente realizando la gira “The Eras Tour”. Ya ha tocado en el Monumental de Buenos Aires, donde recibió una calurosa bienvenida de los fans albicelestes.

Taylor Switch con un vestido dorado de flecos. Foto: @taylorswift

Pues aprovechando estos dos fenómenos de masas, han puesto a Leo Messi a cantar una famosa canción de la estadounidense. La canción elegida ha sido «Lover». No es la primera vez que se relaciona a ambos, pues ya se utilizó el tema “You´re on your, kid” para la creacción de vídeos tras la consecución del título ganado ante Francia en Qatar.

Así canta Leo Messi por Taylor Swift gracias a la Inteligencia Artificial

Durante los últimos meses, la Inteligencia Artificial ha adquirido una fama impresionante. Muchos usuarios han aprovechado y han probado las diversas herramientas con Messi. Desde generar como sería una su primera hija con Antonela, hasta ponerle a hablar inglés en una rueda de prensa en Miami.

Leo Messi en la gala del Balón de Oro. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Pues bien, ahora las Swifities han puesto al argentino a cantar el tema anteriormente mencionado. También han generado imágenes donde aparece el actual Balón de Oro junto a la de Pensilvania. Todo esto ha sido publicado en la Red Social TikTok, donde se ha viralizado en cuestión de segundos. Los vídeos son del usuario @yamszifron

Esta ha sido la última aparición de Messi con la Inteligencia Artificial. ¿Cuál será la siguiente idea que los fans del argentino generen? A la vista está que la creatividad de los usuarios de Redes Sociales es inmensa y con una herramienta tan fácil de usar como la IA cada persona es capaz de cualquier cosa.