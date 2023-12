El vídeo de Mbappé que hace crecer el optimismo en el Real Madrid tras su última discusión con Luis Enrique

Saint-Germain han decidido que le pondrán sobre la mesa una oferta de renovación y el jugador parece estar dispuesto a escuchar la propuesta, sin embargo, un vídeo que ha salido a la luz del jugador parece mostrar que no se encuentra del todo cómodo en el equipo.

En esas imágenes se podía ver a Mbappé ausente en el aeropuerto con la cabeza agachada en lo que parece un gesto de tristeza. El delantero volvía con el equipo a París tras el encuentro en Champions League frente al Borussia Dortmund y, mientras todos hablaban entre ellos, él se mostraba cabizbajo.

La razón podría ser la discusión que tuvo con Luis Enrique durante ese último partido. El PSG ha conseguido clasificarse para los octavos de final de la Champions League, pero lo ha hecho como segundos de su grupo tras empatar ante el Borussia Dortmund. A pesar de haber conseguido pasar de fase Mbappé no parece estar de acuerdo con las decisiones del asturiano.

Según RMC Sport, ambos tuvieron un desencuentro por el hecho de que Luis Enrique pidiese no forzar la máquina para no quedar eliminados, conformándose con el empate y con pasar a los octavos de final como segundos de su grupo y no como líderes. Esto no sentó nada bien a Mbappé.

El de Bondy mostró sus descontento a Luis Enrique, ya que no le gusta nada ese conformismo. Mbappé quiere un proyecto ambicioso y el hecho de que haya preferido asegurarse un empate ha provocado que vuelvan a saltar chispas entre los dos.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Crece la ilusión con Mbappé en el Real Madrid

Esta situación podría empujar a Mbappé a fichar por el Real Madrid. En sus imágenes en el aeropuerto se le puede ver triste y todo ello mientras tiene su futuro en duda. En poco más de dos semanas será libre para negociar con quien quiera y esas imágenes del jugador decepcionado ha provocado que muchos seguidores madridistas vuelvan a ilusionarse con su posible fichaje en 2024.