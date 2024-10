Cancelaciones, retrasos y piquetes en la primera jornada de la huelga de autobuses

Galicia vive la primera jornada de la huelga en el transporte de viajeros convocada para toda España. La comunidad ha sufrido algunas cancelaciones y retrasos puntuales de líneas de autobuses urbanas e interurbanas, incluidas las escolares.

El responsable de Movilidad de UGT en Galicia, Martín Martínez, ha asegurado a la agencia Europa Press que «solamente están saliendo servicios mínimos» y, en algún caso, tampoco estos se están cumpliendo. La huelga ha sido convocada por este sindicato junto a CCOO para reclamar la jubilación anticipada en el sector a nivel estatal.

En el caso del transporte urbano de Santiago, el gobierno local ratifica que a primera hora hubo autobuses que «no pudieron salir por la presencia de piquetes» que lo impedían, aunque sí permitieron operar las líneas que van hacia los hospitales. En A Coruña, en cambio, no se detectaron apenas incidentes ni retenciones especiales con motivo de esta huelga, tal y como aseguran fuentes del Concello a Europa Press.

Leer más: Desconvocada por la mínima la huelga de transporte de viajeros

El responsable de UGT apunta a que la participación en el paro podría ser mayor si no hubiese unos servicios mínimos que considera «abusivos» y si la CIG, que no lo apoya, no hiciese el fin de semana «un llamamiento a que se fuera a trabajar». «Por tanto, estamos luchando contra la patronal y contra otro sindicato por razones absurdas», añade.

La del lunes es la primera de las seis jornadas de huelga convocadas. A esta le seguirán los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 9 de diciembre. A partir del 23 de diciembre, la huelga tendrá carácter indefinido.