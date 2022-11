“Absoluta normalidad” en el primer día de paros en el transporte en Galicia 

Una huelga inocua. La primera jornada de convocatoria de paros en el transporte de mercancías por carretera ha transcurrido sin incidentes en Galicia, donde el llamamiento de Plataforma en Defensa del Transporte apenas ha tenido seguimiento. Los paros convocados desde las 00,00 horas de este lunes no han tenido repercusión en Galicia, comunidad en la que las principales organizaciones del sector (Fegatramer, Apetamcor o Ascetra, entre otras) se han descolgado de las protestas, que no ven justificadas.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, la red de carreteras gallega no ha registrado ningún incidente relevante. También ha sido un lunes de “absoluta normalidad” en parques industriales, nodos logísticos, mercados o puertos, lugares que fueron especialmente conflictivos durante la convocatoria del pasado mes de marzo.

Ni en O Cebreiro

En estos puntos, junto a vías muy transitadas por transportistas como la entrada a Galicia por la A-6 en O Cebreiro, se desplegaron efectivos de las fuerzas del orden de cara a evitar incidentes que, según la Delegación del Gobierno, no se han producido. El representante de la plataforma en la provincia de Lugo, José María Montes, ha señalado que este lunes la movilización se centra “solo en Madrid”.

Así, ha asegurado que algunos de sus compañeros participan en la marcha de la capital española, aunque no ha descartado otro tipo de acciones en los próximos días en Galicia. Con todo, no ha concretado cuántos transportistas se han sumado a esta primera jornada de huelga.

Ethel Vázquez aprovecha

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha pedido al Gobierno central que “atienda” al sector del transporte para evitar “un nuevo paro” porque “sería letal”. La titular de Mobilidade ha incidido, en declaraciones a los medios en Ourense, que el Ejecutivo central tiene que “atender y entender” al sector.

Vázquez ha reconocido que, por el momento, existe “cierta normalidad” dado que “los transportistas mayoritarios no defienden el paro”. En este sentido, ha señalado que “no es el momento” para paralizar el sector del transporte “por la situación que vive en España”, aunque considera que “los problemas estructurales no están solucionados”.

Por ello, ha solicitado al Ministerio de Transportes que “atienda y entienda las problemáticas del sector de transporte de mercancías”. “Pedimos que no cometan los mismos errores que cometieron en el paro del mes de marzo y que escuchen al sector, lo atiendan y resuelvan las incidencias y atiendan los compromisos”, ha insistido la conselleira.

Si justificación, para Aetram

En Lugo, como en el resto de Galicia, no se han registrado incidencias en un paro que carece de la principal asociación del sector en la provincia, Aetram, cuyo presidente, Diego Arias, ha remarcado que la convocatoria no está justificada. “Los socios (de Aetram) decidieron no apoyar la huelga. Creemos que ahora mismo no es el momento”, ha insistido Arias, que ha reconocido que el acuerdo firmado con el Gobierno que puso fin a los paros de la primavera “se está cumpliendo en parte”.

“Se tendrían que poner más inspectores para velar por el cumplimiento del acuerdo, de todo lo que nos prometieron y de las leyes que aprobaron y que no se están cumpliendo en algunos de los casos”, ha concluido.