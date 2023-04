Abanca brinda con sus bodegas de vino lusas, que ganaron casi 6 millones de euros

Abanca, la entidad financiera de Juan Carlos Escotet, heredó de la Caixanova de Julio Fernández Gayoso, Sogevinus, una sociedad holding conformada por bodegas en territorio luso. Lejos de lo que ocurrió con participadas de la época de las cajas, en las que se optó mayoritariamente por la desinversión, esta sociedad se ha convertido en un activo especialmente rentable. El pasado año, sin ir más lejos, se anotó unas ganancias de casi seis millones de euros, frente a los 3,8 millones de 2021.

El banco es titular del 100% del capital de Sogevinus SGPS, con sede en Oporto y con un consejo de administración presidido por el propio Escotet. Este 2023 se cumplen precisamente 20 años desde que Caixanova cerró la compra de la totalidad de las acciones del holding. El desembarco de los vigueses se remonta a 1995 cuando se hicieron con un paquete de 20% del capital. En un lustro compraron la totalidad de la sociedad que en aquella altura poseía las famosas bodegas Cálem.

No obstante, los activos del holding portugués lejos de menguar con la irrupción de Abanca y el equipo de Juan Carlos Escotet, continuaron creciendo. Sin ir más lejos, en 2020, durante la pandemia, el banco compró a través de esta sociedad Quinta da Boavista, uno de los viñedos más antiguos a orillas del Douro.

Valor en libros de 90 millones

La memoria anual de Abanca, recientemente publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indica que la sociedad posee un valor en libros que ronda los 90 millones de euros y unos activos de 195 millones. Con un patrimonio neto de 111 millones de euros, el pasado ejercicio llegó a diciembre de 2022 habiendo ganando en todo el año 5,95 millones de euros.

Bodegas Cálem, propiedad del holding Sogevinus, de Abanca. Foto: Cálem

Sogevinus comercializa tanto vino Oporto como Douro. Entre sus marcas se encuentra Quinta da Boavista, Kopke, Burmester, Barros, Cálem y Velhotes. En cuanto a las bodegas cuenta con la Quinta de San Luiz, la de Arnozelo, Bairro y Boavista. Además, el holding también tiene espacio para el reclamo turístico a través de las propias bodegas Cálem, que reciben más de 235.000 visitas anuales, así como Casa Kopke, las bodegas Burmester y las distintas tiendas de Sogevinus.

Sin visos de venta

Al contrario de lo que ocurre con Pescanova o con el Deportivo de A Coruña, Sogevinus no está calificada como “activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”. No hay, por tanto, desinversión a la vista.

Según documentación consultada por Economía Digital Galicia, la sociedad Sogevinus Fine Wines acometió el pasado año una ampliación de capital por valor de un millón de euros, quedando el total en 12,6 millones, mientras que Sogevinus SGPS acometió una operación similar, en este caso de 860.000 euros, llegando el capital a los 40,2 millones.