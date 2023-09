Abanca nombra consejero delegado en Nueva Pescanova en pleno proceso de venta

Nueva Pescanova contará con un nuevo consejero delegado a partir del 7 de septiembre tras la marcha, el pasado mayo, de Ignacio González. Se trata de Jorge Escudero Hurtado (Madrid, 1970), directivo con amplía experiencia de gestión en mercados internacionales y que ha pasado por Coca-Cola, Campofrío, Leche Pascual y Deoleo. Según sus perfiles sociales, en los últimos dos años y medio desempeñaba el cargo de primer ejecutivo de Coca-Cola Europacific Parterns en Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

Explica la compañía en un comunicado que Escudero se une al equipo de la multinacional “para liderar y potenciar el crecimiento de la compañía e incrementar su rentabilidad”. Esta aseveración, así como el propio nombramiento de Escudero se producen mientras Abanca, el principal accionista de Nueva Pescanova, negocia su venta con la canadiense Cooke. En el comunicado emitido por la compañía con sede en Chapela también se especifica que con esta incorporación, «Abanca mantiene su hoja de ruta y avanza en la reconfiguración del grupo, desde su compromiso para consolidar el proyecto«.

Continúan las negociaciones

Fuentes consultadas por Economía Digital Galicia aseguran que el nombramiento del nuevo ejecutivo no se traduce en un enfriamiento de las posibilidades de venta de la pesquera, ya que Abanca continúa la negociación con Cooke. Fue el pasado abril cuando la entidad financiera anunció que había llegado a un acuerdo con el grupo canadiense para negociar en exclusividad la venta del 80% de la pesquera. Según se indicó entonces, la transacción defendería una “futura valoración de Nueva Pescanova” en unos 800 millones de euros. La compañía mantendría su sede en Vigo y la heredera de las cajas gallegas retendría un 20% de su capital.

Sin embargo, desde entonces hasta ahora no ha habido manifestaciones públicas sobre el desarrollo de las conversaciones. Ni Abanca ni Cooke han indicado, en ningún caso, que las mismas hayan decaído. Eso sí, el presidente de la financiera, Juan Carlos Escotet, indicó el pasado junio que no tenían “ninguna prisa” en vender la histórica pesquera. «Desde el primer momento evitamos que se intentara desmembrar la empresa, que es lo que los fondos querían. Una vez que tomamos el control, nunca antes habían surgido tantos novios en un momento en que la empresa perdía dinero. En este momento, estamos en un proceso de negociación, pero no tenemos prisa», explicó.

Perfil innovador

En este escenario se enmarca el nombramiento de un nuevo consejero delegado del que Nueva Pescanova valora su perfil innovador. “Destaca su capacidad para impulsar la transformación eficiente en áreas como la comercial, industrial y de cadenas de suministros (supply chain). Atesora un profundo conocimiento y experiencia en mercados internacionales, incluyendo Europa, Asia y Latinoamérica, que le brindan una perspectiva global muy valiosa para fortalecer la estrategia de crecimiento de Nueva Pescanova.

«En las compañías en las que ha ejercido cargos de dirección, Jorge Escudero ha destacado por su visión estratégica, orientada a resultados, que combina con un estilo cercano y un liderazgo inclusivo, muy enfocado en el desarrollo de las personas. Ha gestionado grandes y cualificados equipos, dotándoles de una visión y objetivos muy claros”, expone.