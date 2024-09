Alcoa acelera la venta de San Cibrao: «Podríamos estar saliendo antes de final de año»

Alcoa ha trazado dos líneas de actuación en la planta de San Cibrao, la última de la multinacional norteamericana en España, bajo la amenaza de clausurar el complejo si ninguna de ellas llega a buen puerto. La primera se enraíza en el apagón de 2022, cuando detuvo las cubas de electrolisis durante dos años para esperar a que los precios de la energía amainasen y conseguir acuerdos de suministro a largo plazo (PPA) que abaratasen los costes.

Ahora, en el año de la reactivación de la planta de aluminio, el grupo de Pittsburgh pide que se materialicen los parques eólicos que deben abastecerla y que todavía no están construidos; apoyo del Gobierno en forma de ayudas y compensaciones por CO2; y flexibilidad a la plantilla para reducir gastos. Con esos ingredientes quizá pueda dar la vuelta a los números de un complejo que perdió el año pasado 112 millones en la fábrica de aluminio y 270 millones en la refinería de alúmina.

La otra vía es la venta del complejo, que desde agosto de este año es totalmente de Alcoa al absorber a la australiana Alumina Limited, que tenía un porcentaje minoritario de la refinería. La compañía estadounidense inició el proceso con el envío del cuaderno de venta a 67 potenciales compradores, pero el resultado siempre fue incierto. El propio fabricante reconoció que no hay garantías de que el traspaso se materialice.

Sin embargo, ahora parece más optimista. Al menos en las palabras de la directora financiera del grupo, Molly Beerman, quien asegura que hay ofertas por el complejo que cumplen las exigencias de la multinacional y que la compañía podría estar de salida del complejo del Lugo –y de España– antes de que finalice 2024.

Un memorando con los candidatos

La directiva, también vicepresidenta ejecutiva de Alcoa, participó en un encuentro organizado por Jefferies este jueves para explicar la situación de la compañía. En la conversación, expuso que un pequeño grupo de los seis potenciales compradores que mostraron interés en hacerse con San Cibrao han presentado una oferta que cumple con los requisitos que pide el grupo.

«Todavía estamos trabajando para avanzar en esas ofertas y definir con claridad los términos y condiciones de cada uno de los MoU (Memorando de entendimiento). No hemos llegado al punto de anunciar ninguna decisión. Si podemos obtener un acuerdo de venta aceptable, podríamos estar saliendo de allí antes de fin de año«, dijo Beerman.

La responsable financiera de Alcoa señaló que, tomando como referencia lo sucedido en 2023, una salida exitosa del complejo lucense podría mejorar en alrededor de 150 millones de dólares el ebitda del grupo, pero además permitiría taponar la pérdida de efectivo. «Estamos pagando a los trabajadores con una reserva de reestructuración», advirtió la directiva.

En números, explicó que la disponibilidad de efectivo de las plantas gallegas a cierre de junio era de 100 millones, a los que se sumaban otros 85 millones que estaban reservados para las inversiones y el reinicio de la planta de aluminio, según el pacto al que se llegó con los trabajadores. «Si no podemos encontrar la viabilidad económica y no podemos encontrar una venta, tendremos que tomar algunas decisiones difíciles a medida que el efectivo se agote», remachó Beerman. Cabe recordar que el propio presidente del grupo, Bill Oplinger, advirtió tiempo atrás que no estaban dispuestos a inyectar más dinero en el complejo gallego en el escenario de inviabilidad actual.

La viabilidad de San Cibrao

La directiva de Alcoa repitió algunas ideas conocidas, como que la viabilidad futura de las plantas de A Mariña pasa por la colaboración del Gobierno y de los sindicatos, y aludió expresamente a que están «hablando» con el Ejecutivo para conocer el apoyo que puede ofrecer a la compañía a través de las compensaciones por derechos de emisión de CO2.

«Reiniciamos alrededor del 6% de las cubas de la fundición de aluminio. Tuvimos que hacerlo en base al acuerdo de viabilidad. Desafortunadamente, con la energía como está, no podemos continuar realmente con ese reinicio», aseguró.