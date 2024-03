El jefe mundial de Alcoa: «Tenemos claro que no pondremos más dinero en San Cibrao»

Alcoa sigue adelante con el proceso de rearranque de las cubas paradas hace dos años en la planta de aluminio primario de San Cibrao. Lo hace después de haber llegado un acuerdo este enero con la administración pública para tratar de buscar, de forma conjunta, una solución que garantice la estabilidad en el complejo de A Mariña y que, previsiblemente, podría pasar por ayudas públicas vía Perte. Sin embargo, para que la dirección de la compañía americana se mantiene en sus trece de no seguir financiando las pérdidas de su negocio en España más allá de los cerca de 200 millones que, asegura, le restan en caja.

Así lo expresó el CEO del grupo, Bill Oplinguer, esta misma semana, en el marco de la conferencia Global Metals, Mining &Critical Minerals. En la misma, el directivo fue preguntado por cómo se estaban llevando a cabo las negociaciones con las partes implicadas en el futuro de San Cibrao. “Las conversaciones continúan con las distintas partes”, dijo, para referirse a los sindicatos pero también a los gobiernos “tanto el local como el federal”.

A vueltas con la financiación

El directivo evidencia que “esas conversaciones están en curso” pero advierte: “Una cosa que he dejado claro es que Alcoa no invertirá más efectivo en esa entidad”. “A ese efectivo de quedan alrededor de 200 millones de dólares. Y pasaremos un proceso con todas las partes implicadas para que comprendan la situación en la que se encuentra la instalación”, reiteró. “Haremos todo lo que esté bajo nuestro control para que esa instalación sea viable, pero necesitaremos el apoyo de los sindicatos y del Gobierno, pero tenemos claro que no pondremos más dinero en la instalación con el tiempo”, zanjó.

Vuelve a insistir, el ejecutivo de la compañía con sede en Pittsburgh en la idea que puso sobre la mesa el pasado enero, al presentar los resultados anuales de la compañía. Entonces, disparó todas las alarmas, al indicar que la matriz del grupo no quería seguir financiando las pérdidas de su negocio español. En aquella altura, cifró en 240 millones de dólares, unos 220 millones de euros, la caja y las líneas de crédito disponibles para las operaciones en San Cibrao. Aseguró entonces que era una cantidad, a su juicio, insuficiente para ejecutar la hoja de ruta de rearranque de la factoría de aluminio primario pactada con los sindicatos. Indicó que de llevar a cabo el reinicio, se aumentaría el drenaje de fondos. “Tenemos un acuerdo de viabilidad que queremos cumplir pero, si lo hacemos, eso acelerará ese drenaje de caja y esa es una situación en la que todo el mundo perdería”, recalcó.

No obstante, en pleno periodo preelectoral, acordó con Gobierno y Xunta trabajar en la búsqueda conjunta de una solución que permitiese a la planta, por ejemplo, tener una factura energética sostenible en el tiempo, para lo que es imprescindible acelerar los parques eólicos vinculados a los contratos de PPA que ha formalizado con Endesa y Greenalia.

Alúmina, una operación corporativa

Por otro lado, Oplinguer también se refirió a la operación dada a conocer el pasado lunes por el que Alcoa anunció la intención de hacerse, mediante un movimiento de acciones por valor de 2.200 millones de dólares, con la australiana Alumina Limited, con la que comparte la propiedad de la refinería de alúmina de A Mariña lucense.

Alcoa y Alumina Limited tienen juntos una filial conjunta llamada Alcoa Wold Alumina & Chemicals (AWAC), con la que gestionan numerosos activos en una proporción de un 60% los americanos y un 40% los australianos. Entre los mismos se encuentra la planta de alúmina de San Cibrao además de negocios en Australia, Brasil, Arabia Saudí y Guinea.

El anuncio despertó los recelos en Galicia sobre si esa operación se traduciría en algún cambio en San Cibrao, algo que no se desprende de las palabras del directivo, que lo enmarca en una operación corporativa que simplificará la estructura del grupo. “Hemos analizado la transacción varias veces durante los últimos siete años. De hecho, ambas partes se han comprometido a examinarla. Y esencialmente, todo se reduce a una pequeña ventana de oportunidad para realizar una transacción como esta. Ambas acciones se han negociado de manera concertada durante los últimos meses, y hubo una oportunidad para que ambos grupos de accionistas crearan valor”, expuso.

Si la operación se fragua en los términos expuestos, como así parece, los accionistas de Alumina Limited pasarán a tener el 31,25% de la empresa combinada. “En mi opinión, es un buen negocio para los accionistas de Alumina Limited. También es un buen negocio para los accionistas de Alcoa. Lo que hace es brindarnos a nosotros, Alcoa, exposición; una mayor exposición a la parte upstream del negocio. Entonces, con la minería y la refinación, obtendremos el interés económico asociado con esas toneladas que antes obtendría Alumina Limited. Hay verdaderas sinergias en el acuerdo. Por lo tanto, hay reducciones de gastos generales, pero también hay sinergias en la estructura de capital en la transacción. De modo que podremos generar esas sinergias una vez que se complete el acuerdo”, aseveró, para indicar que la operación también simplificará el capital del grupo Alcoa como corporación y, previsiblemente, atraerá a los accionistas.

“Si usted está comprando a día de hoy acciones de Alcoa Corporación necesita comprender a fondo la estructura de la empresa conjunta. En el futuro, una vez esta empresa conjunta se incorpore a Alcoa, serán mucho más fácil de comprender nuestras finanzas y nuestro capital”, indicó.