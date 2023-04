Alianza entre Marta Ortega y Celeste Chipperfield, la hija del ‘nobel’ de arquitectura afincado en Corrubedo

Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de Inditex, indicó recientemente en una entrevista al Financial Times, la segunda que concede en su carrera pública, que el imperio fundado por su padre, Amancio Ortega, no puede estar más alejado del llamado fast fashion. “No nos reconocemos en eso que llaman moda rápida”, indicó. “Tenemos más de 250 diseñadores de Zara, al igual que los patronistas. Todavía hacemos los patrones. Hacemos adaptaciones en modelos reales”, insistió, a la vez que apuntó a que “la acumulación de stock y las prendas de mala calidad a bajo precio non pueden estar más lejos de lo que hacemos”. Lo cierto es que en los últimos tiempos la principal enseña del grupo textil ahonda en su apuesta por el segmento premium, no solo con determinadas líneas de ropa como Zara Atelier sino también con otros productos con los que los de Óscar García Maceiras realizan alianzas de relumbrón.

El último movimiento en este sentido está ya disponible en la página web de la principal marca del imperio con sede en Arteixo y supone una nueva alianza, en este caso, con la prestigiosa publicación de diseño Wallpaper Magazine. Bautizada como Where to now se trata “una serie de libros de para posibles aventureros” que componen un cofre completo a modo de libro de mesa de 300 páginas y gran formato. La publicación acerca al comprador “cinco aventuras poco convencionales” en Bruton (Reino Unido), Ojai (Estados Unidos), Noshima (Japón), Windhoek (Namibia) y Galicia.

Los Chipperfield y Galicia

La guía de viaje de Wallpaper y Zara de Galicia encierra una nueva colaboración que llama la atención. Editado en inglés, las fotografías corren a cargo Salva López y Luis Díaz Díaz, mientras que la edición es de Celeste Chipperfield, la hija del reconocido David Chipperfield, reciente ganador del Premio Pritzker 2023, una suerte de Nobel de arquitectura. La relación del británico y su familia con Galicia es amplia. El diseñador de Neues Museum de Berlín escogió hace ya décadas el ayuntamiento coruñés de Corrubedo para pasar parte del año.

Guía de viaje de Galicia, ofertada en la página web de Zara

Centrado en la promoción y protección de los valores arquitectónicos y naturales de las Rías Atlánticas a través de la fundación privada sin ánimo de lucro RIA ( Rede de Innovación de Arousa ), constituida en 2016, la familia del arquitecto también regenta O Bar do Porto, un establecimiento hostelero en Corrubedo que gestionan a través de la sociedad Al ver veras y que reabrieron en plena pandemia tras casi 20 años cerrado. Según publicaciones recientes, al margen de su trabajo como diseñadora y consultora independiente, Celeste, de 28 años, se encarga del personal del restaurante y del aprovisionamiento del mismo con productos locales.

Además, en mayo del año pasado, el arquitecto constituyó, con sede social precisamente en Corrubedo, la sociedad David Chipperfield Studio Spain, cuyo objeto pasa por “realizar toda clase de proyectos, estudios y/o informes o valoraciones sobre ingeniería, arquitectura y urbanismo”. Su mujer y socia, Evelyn Stern, figura como administradora única de la sociedad que, a su vez, cuelga del grupo radicado en Londres DC Studio Limited que funciona como cabecera de David Chipperfield Architects Limited.

De la redeiras de Corme a la Fundación Uxío Novoneyra

La colaboración de Zara con Wallpaper no queda solo en los libros de viajes sino que, según destaca la textil en su web, “incluye la artesanía como gran valor” de Galicia. Así, la compañía también oferta una “colección cápsula” de tres bolsos de edición limitada que han sido producidos por la Asociación Redeiras Illa da Estrela de Corme, “las mujeres encargadas de tejer meticulosamente estos bolsos han aprendido este valioso conocimiento artesanal que les permite continuar creando y arreglando redes de pesca a mano”. En la colección también ha participado “la artesana contemporánea Sonia de Gerónimo, que ha posibilitado la creación de bolsos que inspirarán y deleitarán tanto a los viajeros como a los locales”.

Bolso de Zara con un verso de Uxío Novoneyra

Además, Zara ha dado un nuevo en esta colección con Wallpaper en la promoción de la obra del poeta do Courel, Uxío Novoneyra. Si en 2020 ya lanzó al mercado una colección de ropa estampada con un caligrama del poeta —Din os soños i os paxaros: A morte non é certo!–, en esta ocasión, oferta un bolso de tela en el que puede leerse E chove para que eu soñe, verso de uno de los poemas de Os Eidos.