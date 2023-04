Inditex, líder también en el sueldo del jefe: García Maceiras cobra 7 millones más que la CEO de H&M

Inditex vuelve a rozar los 100.000 millones de euros en bolsa, una simbólica cifra que no alcanzaba desde 2021, aún con Pablo Isla como presidente de la multinacional textil. La compañía de Amancio Ortega acabó la semana con un arreón bursátil y la acción encaminándose hacia los 31 euros ante las buenas perspectivas causadas al mercado por los resultados de una de sus grandes competidoras, H&M, que en su primer trimestre fiscal, entre diciembre y febrero, logró enderezar el rumbo y registrar unos beneficios de 48 millones de euros, un 150% por encima del mismo periodo del año anterior.

Con ese impulso, Inditex se erige con amplia diferencia como la primera textil del mundo en cuanto a capitalización. No es la única categoría en la que despunta. Además de cerrar 2022 con unas ventas récord, de 32.569 euros, que la sitúan como la líder de su sector, también marca la diferencia en cuanto a remuneración. Baste un dato: Óscar García Maceiras, CEO de la multinacional de Arteixo, cobra casi 7 millones más que su homóloga en H&M, Helena Helmersson. La clave, más allá del sueldo fijo, está en las variables percibidas por objetivos durante un ejercicio en el que la multinacional también logró beneficios históricos.

El sueldo de Maceiras

Así se desprende de la información publicada por ambas compañías. El pasado ejercicio 2022, García Maceiras, según la documentación remitida a la CNMV, percibió 8,37 millones de euros en concepto de sueldo: 6,92 millones en metálico y 1,44 millones en la liquidación de acciones recogidas en el plan de incentivos a largo plazo. Contrasta la cifra con los 746.000 euros que el ejecutivo percibió el ejercicio anterior por su corto periodo como CEO, entre el 1 de diciembre y el 31 de enero. Hay que tener en cuenta que aunque el abogado del Estado fue nombrado consejero delegado en noviembre de 2022, en sustitución de Carlos Crespo, no fue hasta la marcha de Pablo Isla, en abril del pasado año, cuando asumió plenos poderes.

Con más atribuciones y poder que su predecesor Crespo – en realidad, Maceiras hace las veces de Pablo Isla, que ocupaba el cargo de presidente– Inditex tiene marcado para su primer ejecutivo un sueldo fijo de 2,5 millones de euros, una cantidad que engorda luego al sumar las retribuciones variables a corto plazo, que pueden llegar a los 3,75 millones de euros en función de la consecución de hitos mercados, además de los planes de incentivos plurianuales, tanto en metálico como en acciones.

Así, la remuneración de Maceiras fue bastante superior, por ejemplo, a la percibida en el pasado ejercicio 2022 por su homóloga en H&M, que acaba de hacer pública la información relativa a su último año fiscal. Según la misma, Helmersson recibió como primera ejecutiva del grupo unos 19 millones de coronas suecas, 1,68 millones de euros al cambio.

H&M, sin retribuciones variables

Si bien el sueldo de Maceiras se disparó entre 2021 y 2022 debido a su ascenso y los espectaculares resultados de Inditex, lo que influyó directamente en las variables, a Helmersson le ocurrió lo contrario, ya que su remuneración cayó. En 2021 percibió unos 2,27 millones de euros. La explicación es que durante el pasado ejercicio no tuvo ninguna remuneración variable, algo que se explica por los muy flojos resultados de la textil. «No se ha pagado ninguna retribución variable a corto plazo debido a que no se alcanzó el valor umbral para el margen operativo para 2022. Existen unas directrices que establecen que si el valor umbral para el beneficio operativo no se alcanza, no se pagará ninguna retribución variable a corto plazo independientemente del cumplimiento de objetivos de otros parámetros», explican los administradores de la compañía en su informe de remuneraciones.

Como Maceiras, Helmersson lleva relativamente poco tiempo en su cargo de primera ejecutiva aunque, al contrario del caso del coruñés, su trayectoria en la multinacional sueca es mucho más amplia, ya que desembarcó en la misma en 1997, con 24 años, como controller de compras.

La ejecutiva ascendió a CEO en diciembre de 2019, en sustitución de Karl-Johan Persson, nieto del fundador, que cogió las riendas de la empresa, de carácter familiar como Inditex, en 2009. Helmersson es la segunda persona fuera de la familia fundadora que se coloca al frente de la empresa, siendo la primera Rolf Eriksen.