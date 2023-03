La geopolítica de la moda: EEUU emerge como gran mercado de Inditex con 400 tiendas menos que H&M

La geopolítica de la moda es común para todos los grandes grupos, si bien son los detalles los que marcan la diferencia. Estados Unidos ha desplazado a China como gran mercado para las distribuidoras textiles. Hace dos semanas, en la presentación de resultados anuales en los que Inditex alcanzó su techo histórico, su consejero delegado, Óscar García Maceiras, explicaba que el territorio estadounidense se había consolidado como su segunda plaza en ventas por detrás de España. El ejecutivo apuntaba, además, que la multinacional con sede en Arteixo tenía mucho camino por delante: “De cada 100 dólares que se venden de moda en Estados Unidos, a Zara le corresponden menos de 50 céntimos. Por ese motivo, las oportunidades de mejora son extraordinarias”.

Y es que aunque Estados Unidos se ha convertido en un mercado capital en la nueva geopolítica del sector de la moda, una serie de peculiaridades hacen creer que los de Marta Ortega, efectivamente, podrían tener más recorrido que otras marcas. Al fin y al cabo, en la actualidad solo cuenta con 98 tiendas, todas ellas de Zara, pero con una fortísima implantación en ventas online.

Primer mercado por ventas para H&M

La diferencia con otros rivales la ejemplifica H&M, que este jueves hizo pública su memoria correspondiente al ejercicio 2022. En la misma, los suecos destacan sus diez grandes mercados por facturación. El pasado ejercicio, Estados Unidos desbancó a Alemania como primer país en cuanto a volumen de ingresos aportados a la compañía, con 33.406 millones de coronas suecas, 2.965 millones de euros al cambio, casi un 21% más.

No es posible establecer una comparativa de esta magnitud con Inditex, ya que los de Amancio Ortega no aportan este dato en sus memorias anuales, No obstante, la propia compañía ha reconocido que, por segundo año consecutivo, Estados Unidos ha cerrado ejercicio como su segundo mercado por ventas. La matriz de Zara sí que publica, no obstante, los resultados antes de impuestos de su negocio por países. Por beneficios, EEUU emerge como su cuarto gran mercado, por detrás de España, Países Bajos y Suiza (hay que tener en cuenta que estos dos últimos territorios aportan mayores ganancias al grupo debido a que acogen muchas sociedades cartera).

Diferencia de tiendas y plantilla

El negocio de Inditex, o más bien de Zara, en territorio norteamericano arrojó un beneficio antes de impuestos de 424 millones de euros, un 67% más.

Así pues, siendo el americano un mercado fundamental para ambas compañías, el primero por ventas de H&M y el segundo de Inditex, la gran diferencia radica en sus activos en el país. Como ya se apuntó, los de Óscar García Maceiras suman 98 establecimientos y 2.520 empleados. Los suecos, por contra, cuentan con una red de 520 tiendas (548 en 2021) y 11.191 empleados, un 9,8% por debajo del pasado ejercicio. Cuadruplican por tanto su red física.

Eso sí, Inditex tiene la intención de expandirse en el país. García Maceiras anunció que entre 2023 y 2025 Zara acometerá al menos 30 proyectos nuevos el país, con la apertura de tiendas, reubicaciones y ampliaciones en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Boston, San Francisco, Dallas, Austin y Las Vegas.

Además, el primer ejecutivo de la compañía abrió la puerta a que alguna otra enseña del grupo desembarque en el país, como por ejemplo Massimo Dutti.

Día de fiesta en bolsa

Al margen de la buena salud del mercado americano, este jueves, tanto los de Helena Helmersson como los de Marta Ortega experimentaron una jornada al alza en las respectivas bolsas en las que cotizan debido a la presentación de los resultados de la firma suiza correspondientes al primer trimestre de su año fiscal.

Tras el batacazo del pasado año, H&M logró remontar el vuelo, al anotarse unos beneficios netos de 48 millones de euros entre diciembre y febrero, más del doble que el año anterior. El resultado se vio favorecido por la consolidación de las ganancias de su plataforma de ropa de segunda mano Sellpy, que supusieron alrededor de 1.000 millones de coronas suecas (89 millones de euros), lo que compensó el alto precio de las materias primas y de la energía, además de la fortaleza del dólar.

Al finalizar la jornada, la firma rebotó un espectacular 16,3% en la bolsa de Copenhague. Arrastrada por la recuperación de la multinacional Inditex estiró su cotización casi un 2%. Con la acción a por encima de los 30 euros, su capitalización bursátil se acerca ya a los 95.000 millones de euros.