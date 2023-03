Países Bajos y Suiza emergen como grandes motores de beneficios de Inditex, con mil millones

Inditex cerró el ejercicio 2022 como el mejor de su historia, con récord de ingresos y de beneficios pese al cierre de su negocio en Rusia, que un año antes se erigía en su segundo mercado en Europa en cuanto a rentabilidad (al margen de España). Sin el negocio del país de Vladimir Putin, las tornas cambian. Lo revelan los documentos relativos al Estado de Información no Financiera de la compañía, remitidos junto con su memoria anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según esa información, España continúa siendo la gallina de los huevos de oro del grupo. El territorio aportó al resultado antes de impuestos del grupo un beneficio de 1.422 millones de euros, frente a los 1.083 millones registrados en 2021 o los 640 del año del estallido del Covid. A pesar de que es su primer mercado de lejos, tanto en ventas como en beneficios antes de impuestos (la magnitud que aporta en su informe), el país aún no ha regresado a los datos prepandémicos, ya que en 2019 registró una aportación de 1.805 millones de euros.

Mercados por ventas y por beneficios

Este miércoles, en la presentación de resultados del grupo, el CEO de la compañía, Óscar García Maceiras, indicó que Estados Unidos continúa siendo el segundo mercado del grupo en cuanto a ventas, tras desbancar tras la pandemia a China. Se trata de una plaza, insistió, con “grandes oportunidades de crecimiento a largo plazo”, ya que en la actualidad solo cuenta con 98 tiendas, todas ellas de Zara (su gran pujanza allí está en la venta online). En todo caso, con un beneficio antes de impuestos de 424 millones de euros (aumentó en un año casi un 68%), en lo que se refiere a esta magnitud, hay otros dos países por delante al margen de España. Y no son, precisamente, los que más establecimientos poseen.

De hecho, en el ejercicio 2022, Países Bajos y Suiza han emergido como grandes motores de Inditex en cuanto a beneficios. Son el segundo y tercer país que más ganancias antes de impuestos aportan al grupo.

Holanda finalizó el año pasado arrojando un beneficio antes de impuestos para Inditex de 586 millones de euros, con una espectacular evolución de un 190% con respecto a 2021, cuando sumó 202 millones de euros. Se trata del segundo país más rentable para Inditex en Europa y en el mundo, seguido de Suiza, que alcanzó los 493 millones de euros frente a los 409 de un año antes.

Entre los dos países aportaron 1.079 millones de euros al resultado antes de impuestos del grupo, lo que representa un 20% del beneficio consolidado antes de impuestos, de 5.358 millones de euros.

Poco más de 100 tiendas

No obstante, y aunque ese dato no es público, no semeja que ninguno de los dos países, ni Países Bajos ni Suiza, constituyan grandes polos de ventas a través de sus establecimientos. Los datos actualizados dicen que el primero suma 71 tiendas, 27 de ellas de Zara, 11 de Pull&Bear, 4 de Massimo Dutti, 16 de Bershka, 8 de Stradivarius y 5 de Zara Home. El segundo territorio se queda en 38 puntos de ventas, de los 20 se corresponden con la principal enseña del grupo.

Por establecer una comparativa, Alemania, con 115 tiendas, aportó a la multinacional un beneficio antes de impuestos de 64 millones de euros, mientras que China, que llegó a ser segundo mercado del grupo, sumó 105 millones con 242 tiendas solo en su parte continental.

Doce sociedades en Países Bajos

Pero, sin un gran número de tiendas, tanto Países Bajos como Suiza sí son la sede de distintas sociedades cartera o de compras de la multinacional textil, tal y como también queda explicitado en su informe anual.

De hecho, según las cuentas consolidadas de Inditex, el grupo tiene domiciliadas en Amsterdam doce sociedades. Itx Financien III BV, Itx Financien e Itx Tryfin BV tienen actividad “financiera”, mientras que Itx Merken BV se dedica a la “prestación de servicios”. Zara Holding II BV, Zara Holding BV, Itx Taiwan BV, Zara Management BV y Zara México BV también están domiciliadas en la capital holandesa, declarando actividad de sociedades cartera. Además, el grupo de Marta Ortega también tiene en ese territorio la sociedad Itx Nederland BV, de venta al público; Lelystad Platform BV, que sostiene su centro logístico en el país, y Zara Vastgoed BV, de actividad “inmobiliaria”.

Hay que tener en cuenta que la filial de Lelystad provee a otros mercados europeos que también crecieron en ventas, lo que también habría influido en el aumento de los beneficios en Países Bajos.

Es habitual que las grandes corporaciones casi de cualquier parte del mundo cuenten con sociedades en Países Bajos. Las BV, Bestolen Vennootschap, son una figura equivalente a las sociedades de responsabilidad limitada de España. No obstante, distintos acuerdos de doble imposición en Holanda con terceros países permiten aligerar la carga fiscal, reduciendo partidas relacionadas, por ejemplo, con el abono de dividendos o el pago de royalties. El territorio cuenta con lo que se llama “privilegio de filiación” para las sociedades holding, que según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se trata de “una situación en donde la gran ventaja radica en eximir el pago por los dividendos y ganancias que les reporten sus filiales en otros países, siempre que se tenga una participación mínima en la filial del 5%”.

Central de compras en Suiza

En el caso de Suiza, en Friburgo, Inditex tiene domiciliadas dos sociedades: Itx Retail Suisse Sarl, de venta al público, y Itx Tranding SA, una sociedad que es multicadena, es decir, trabaja para todas las marcas del grupo, y opera como una central de compras que canaliza parte del comercio internacional, moviendo importaciones de Asia.