Alu Ibérica no tiene ni para pagar las nóminas y se precipita hacia el ERTE

Alu Ibérica no tiene liquidez y se precipita hacia el ERTE. El administrador judicial de las antiguas factorías de Alcoa ha trasladado a los trabajadores que no hay dinero en las cuentas. Al menos, no el suficiente como para garantizar la nómina de septiembre, después de haber efectuado los abonos de la extraordinaria de julio y la nómina de agosto.

En una reunión mantenida con el comité de empresa de la factoría de A Coruña aseguró que “no ve posibilidad con lo que hay de realizar el pago de la nómina del mes de septiembre”, según explicaron los trabajadores.

Ramón Juega Cuesta dijo a la plantilla que está valorando aplicar un ERTE en “una o dos semanas” como medida de contención para evitar continuar endeudando la empresa y asegurar así los ingresos de los trabajadores.

La revisión de las cuentas muestra una situación límite

La situación límite llega después de la venta de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter en un proceso tutelado por el Ministerio de Industria; la posterior reventa que hizo Parter a Grupo Industrial Riesgo, cuya cúpula fue detenida y está investigada por la Audiencia Nacional por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías, es decir, por saquear los fondos de las fábricas.

Este proceso judicial fue el que llevó a Juega Cuesta a administrar las instalaciones y en la revisión de las cuentas no ha hallado liquidez suficiente como para garantizar los sueldos de septiembre. Todo este tortuoso camino lleva a un desenlace de imprevisibles consecuencias para Alcoa y para Parter, en función de cómo evolucione la investigación de la Audiencia Nacional.

La multinacional norteamericana demandó a su vez al fondo suizo por considerar incumplido el acuerdo de venta, que preveía el desarrollo de un proyecto industrial a largo plazo.

Los trabajadores han convocado una asamblea de urgencia para este viernes.