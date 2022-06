Armón estrena su etapa en Barreras con más de 100 despidos y con un choque con los sindicatos

Nuevo frente en Hijos de J. Barreras. El comité de empresa del astillero vigués y los nuevos dueños de la unidad productiva, Armón, iniciarán en próximos días las negociaciones para la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que supondrá el despido de un centenar de operarios.

Los representantes de los trabajadores exigirán a Armón que mantenga «un compromiso» para recuperar a toda esa plantilla «aunque sea más adelante». Así lo ha trasladado el presidente del comité, Sergio Gálvez (UGT), en declaraciones a los medios durante una nueva concentración de protesta que ha tenido lugar este jueves a las puertas del astillero.

Allí Gálvez ha manifestado que la principal reivindicación ahora es que Armón asuma el compromiso de dar una alternativa a los trabajadores que se «van a la calle», y ha instado a la Xunta a presionar a la empresa en ese sentido. «Un centenar de despidos nos parece desorbitado si, como dicen, va a haber carga de trabajo», ha señalado.

A vueltas con las promesas de Armón

Según ha recordado, la propia Armón «está vendiendo» que habrá carga de trabajo sostenida en Barreras, que se construirán ferris y otro tipo de embarcaciones. Pese a manifestar sus «dudas», Sergio Gálvez ha afirmado que, «si es así, debe haber un compromiso mayor» con una plantilla que tiene años de experiencia y formación.

En este sentido, el representante de los trabajadores ha asegurado que la mayor parte de los operarios están «dispuestos a esperar» si la empresa se compromete a incorporarlos, aunque no sea de forma inmediata, en los siguientes meses tras el reinicio de la actividad en la grada. «Si no, se extingue empleo de calidad, y no tiene sentido que, si hay carga de trabajo, luego tengan que ir al mercado laboral a buscar operarios cualificados», ha apostillado.

«Situación convulsa» en el naval

Por su parte, el responsable de FIC-UGT en la comarca de Vigo, Rubén Pérez, ha advertido de que el sector vive una «situación convulsa» y no descarta que haya una «estrategia» por parte de las empresas principales para desmovilizar a los trabajadores y «debilitar el movimiento sindical». «Hay que recordar que el naval siempre fue combativo y con una gran implicación de los trabajadores», ha señalado.

Asimismo, ha recordado que se están produciendo despidos, no solo en Barreras, sino en astilleros como San Enrique (antigua Factorías Vulcano) o Metalships, donde «se han cruzado ciertas líneas» y «se han atrevido» despedir a los presidentes de los comités. Por ello, ha apostado por «dejar al margen» las diferencias «legítimas» entre sindicatos para articular una hoja de ruta común y dar una «respuesta unitaria» a esta situación.

Y es que a la concentración se suma la que la plantilla de Metalships ha protagonizado en sus instalaciones en una jornada con paro parcial, para denunciar el bloqueo en la negociación del convenio y el despido de dos operarios, entre ellos el presidente del comité, José Fernández Vila, de Comisiones Obreras.