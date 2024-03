El BNG lleva al Parlamento Europeo su ofensiva contra el proyecto de Altri en Palas de Rei

Presentamos 2 iniciativas no #ParlamentoEuropeo alertando do proxecto de Altri, unha bomba medio ambiental que afectaría a paisaxes e economía produtiva, turismo e ecoloxía coma esta. Denunxianos o desleixo do Goberno do PP coa falla de ampliación da Rede Natura, a mantenta ⤵️ pic.twitter.com/lrAYQud1U5