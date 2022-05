Inditex invierte 100 millones en fibra textil reciclada en pleno desembarco de Altri en Galicia

El sector de la moda da pasos en el camino de la circularidad textil. Este jueves, el gigante Inditex ha comunidado que acaba de suscribir un acuerdo de colaboración con Infinited Fiber Company por el que los de Amancio Ortega se comprometen a comprar durante tres años, por más de 100 millones de euros, el 30% del volumen de producción futuro de Infinna, una fibra textil elaborada por la firma finlandesa y que puede ser creada íntegramente a partir del residuo textil.

Este movimiento de Inditex se produce justo en un momento en el que Galicia pretende posicionarse en el mapa de la producción de fibra textil, si bien aún está lejos de poder desarrollar proyectos de fibra a través de residuo reciclado.

Galicia también da pasos con Altri

La compañía portuguesa Altri proyecta en Palas de Rei su gran complejo de fibra textil. La intención es la de, en primera instancia, desarrollar dos plantas: una de pasta soluble, la materia prima para diversas fibras textiles, y otra de lyocell, el tejido sostenible.

El reciclaje textil es algo que la pastera no descarta, pero que no se abordaría de inmediato. Distintas fuentes del sector en Galicia explican que el proyecto luso podría acabar relacionándose con otros de reciclaje de residuo textil. Esas mismas voces del ámbito empresarial indican que el proyecto, que opta a ayudas europeas, podría completarse con un área de reciclaje, aunque la compañía aún no ha evidenciado esto, al menos de momento.

En cualquier caso, tanto el movimiento de Inditex como el de Altri revelan el papel que jugará en la industria en los próximos años los proyectos de fibras textiles y de reciclaje de residuo.

El compromiso de compra de Inditex es muy significativo para los planes de Infinited Fiber, de escalar su tecnología de reciclaje a través de su primera fábrica con gran capacidad industrial. Esta comenzará operaciones en 2024, fecha a partir de la cual Inditex empezará a comprar Infinna.

Plataforma sostenible de Inditex

Este proyecto forma parte del Sustainability Innovation Hub de Inditex, una plataforma de innovación abierta que trabaja con startups, instituciones académicas y centros tecnológicos para promover y escalar iniciativas innovadoras de nuevos materiales, tecnologías y procesos que reduzcan la huella medioambiental de los productos de moda y ayude a avanzar hacia soluciones sostenibles y circulares.

Infinited Fiber Company ha desarrollado una solución innovadora para convertir materiales con alta composición de celulosa -como las prendas desgastadas- y algodón en la fibra registrada Infinna, que destaca por un tacto y aspecto similares al del algodón, y puede ser reciclada de nuevo en el mismo proceso junto con otros residuos textiles.

Mediante esta fibra, Inditex podrá continuar minimizando el uso de recursos vírgenes y seguir avanzando hacia un modelo de producción circular.

Primera colección cápsula

Como parte de esta colaboración, Zara ha lanzado también este jueves la primera cápsula que incorpora esta innovadora fibra, procedente en su mayoría de prendas proporcionadas por Cáritas, entidad colaborada en el programa de recogida de ropa usada de Zara.

Esta colección combina las tendencias de moda de Zara con la innovadora tecnología de regeneración textil de Infinited Fiber Company y está disponible en todo el mundo a través de zara.com.

«Creemos firmemente que la innovación es clave para el futuro competitivo y circular de la industria de la moda; y, por ello, trabajamos activamente en la búsqueda de nuevas soluciones a partir de nuevas alianzas, procesos y materiales que nos ayuden a conseguir la obtención de nuevas fibras procedentes de residuos textiles pre y post consumo», resalta el director de Sostenibilidad de Inditex, Javier Losada.

«Inditex es uno de los mayores distribuidores de moda del mundo y este acuerdo es un paso significativo para hacer realidad nuestra ambición de convertir Infinna en una materia prima textil mayoritaria en el futuro. Deseamos continuar esta colaboración con Inditex para hacer de la circularidad textil una realidad», subrayó, por su parte, la consejera delegada y cofundadora de Infinited Fiber Company, Petri Alava.