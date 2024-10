Bruselas insiste en que es “demasiado pronto” para saber si Altri incumple normas ambientales

La Comisión Europea ha vuelto a responder a una pregunta parlamentaria –en este caso de una eurodiputada de Sumar, Estrella Galán— relacionada con el proyecto de la fábrica de fibras textiles que la lusa Altri quiere levantar en Palas de Rei. De nuevo, insiste en que, de momento, es “demasiado pronto” por los tiempos administrativos para poder saber si la factoría incumple normativas ambientales.

En su pregunta planteada a la comisión, en una línea similar a la ya expresada por la parlamentaria del BNG, Ana Miranda, Galán defiende que la compañía lusa pretende conseguir ayudas públicas “a pesar de violar el principio fundamental de no causar daño significativo” y argumenta que el proyecto cuenta con la oposición de distintos colectivos agrupados bajo la plataforma vecinal Ulloa Viva, “que lleva meses alertando de los graves daños que el proyecto causará en el tejido medioambiental y socioeconómico de la zona, así como en la salud humana, debido principalmente a la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, el suelo y la biodiversidad”.

Embalse

La eurodiputada de Sumar recuerda la respuesta dada a Miranda en la que la Comisión indicaba que las aguas del embalse de Portodemouros se encuentran actualmente “un estado ecológico menos favorable” y pregunta si desde Bruselas “se está investigando una posible infracción de la legislación de la UE” y si se ha solicitado información al respecto a las autoridades españolas. También pregunta si se ha sopesado la “suspensión del proyecto” en base “a los principios de precaución y prevención que rigen la política medio ambiental”.

El vicepresidente ejecutivo Sefcovic indica que el proyecto se encuentra en la actualidad pasando el pertinente procedimiento de evaluación ambiental y que, por tanto, “aún no ha recibido el consentimiento de desarrollo”. “Por tanto, es demasiado pronto para verificar el cumplimiento de la legislación de la UE aplicable”, añade.

“La Comisión espera que las autoridades regionales responsables garanticen que se lleva a cabo una evaluación sólida del impacto ambiental a luz de todos los objetivos medioambientales pertinentes para garantizar que el proyecto cumple la legislación aplicable, en particular las directivas marco sobre naturaleza y agua”, explica.

Así, con respecto al estado del embalse, cuyas aguas serán utilizadas por Altri para el proceso de la fibra textil, indica: “En cuanto a la principal masa de agua potencialmente afectada por el proyecto, cuyo potencial ecológico no es bueno, las autoridades deben, en principio, garantizar que no se produzca más deterioro y que el proyecto no impida que alcance un buen estado”.

Tribunales

Así, la Comisión indica que, más allá de el propio organismo comunitario “los estados miembros son los principales responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE”, y recuerda, en todo caso, de la existencia de medios legales.

“Existen medios nacionales de reparación y, en caso de presuntas violaciones de la ley, los tribunales competentes podrían ordenar la suspensión del proyecto, cuando proceda”, exponen.