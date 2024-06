Cádiz abre fuego contra PP y BNG por favorecer las contrataciones de Navantia en Ferrol

Cisma en los sindicatos de Navantia en la Bahía de Cádiz por el plan aprobado en el Congreso de los Diputados para priorizar las contrataciones en los astilleros de la ría de Ferrol (Ferrol y Fene).

Los tres comités de empresa de Navantia en territorio gaditano se han revelado contra la decisión de PP y BNG de aprobar una Proposición No de Ley en relación con los 1.500 empleos anunciados por el presidente del Gobierno. Según esta propuesta impulsada por el BNG, el Congreso reclama a la empresa pública que reparta de forma proporcional entre los astilleros de toda España las 1.500 nuevas incorporaciones anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en marzo de 2023.

Durante su intervención, el diputado nacionalista Néstor Rego justificaba esta ofensiva por “la discriminación flagrante” en la que, a su juicio, incurría la empresa por la contratación de 100 personas en los centros de trabajo de Navantia situados en la Bahía de Cádiz en detrimento de Ferrol y Fene. La Proposición No de Ley salió adelante sin la enmienda con la que el PSOE quería vincular el reparto de estas contrataciones a la carga de trabajo y de actividad prevista en los distintos astilleros.

Tormenta política y críticas de los comités de empresa

La aprobación de esta Proposición No de Ley ha desatado las críticas tanto de los tres comités de empresa de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz como del propio PSOE gaditano. Su secretario general en la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha preguntado “qué peso tiene Moreno Bonilla más allá de Despeñaperros cuando no es capaz de defender los intereses de los gaditanos”. “Como decimos siempre por aquí, con las cosas de comer no se juega”, denunció, antes de reclamar tanto al presidente de la Junta de Andalucía como al alcalde de Cádiz, Bruno García “que den explicaciones a la plantilla de Navantia en la Bahía de Cádiz sobre esa preferencia del PP por los astilleros gallegos y por un reparto proporcional del trabajo que ya no se haría en función de la carga de trabajo afectando de lleno a las factorías gaditanas”.

“Si Feijóo aún sigue mirando por Galicia, Moreno Bonilla tendría que ser el primero en ponerse al frente de la defensa de los intereses industriales de la Bahía, pero ya sabemos lo que hace cuando surgen problemas, que mira siempre para otro lado”, reivindicaba Ruiz Boix. En este sentido, el responsable del PSOE en la provincia de Cádiz abogaba por «formar un bloque compacto» entre «partidos políticos y las instituciones» para actuar «con la misma contundencia, unidad de acción y presión con que actúan en Ferrol”.

Estas críticas a BNG y PP se extienden a los sindicatos. Los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz han censurado que, a su juicio, «una vez más los nacionalistas intentan repetir algo que históricamente se dio en la empresa: beneficiar a las factorías del norte».

Bajo su punto de vista, la Proposición No de Ley «no hace sino enfrentar a las zonas geográficas donde están establecidos los centros de Navantia, ya que en ningún momento la dirección ha planteado oficialmente un reparto de dichos empleos», tal y como recoge la prensa gaditana.

«Consideramos una afrenta a las plantillas de nuestras factorías la propuesta de los nacionalistas, que podría generar enfrentamientos entre los trabajadores del norte y del sur, algo que no deseamos. Por ello, reivindicaremos un reparto justo de los nuevos ingresos para todos los centros, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno», precisaban los comités de empresa de Navantia en Cádiz, provincia en la que cuenta con un total de cuatro astilleros. Se trata de los de Puerto Real, San Fernando, Cádiz y Rota, si bien las instalaciones en el muelle de este último cuentan con dimensiones más reducidas toda vez que su nacimiento surge de la necesidad de dar servicio a los destructores norteamericanos en esta base militar.

La carga de trabajo a la vista en la Bahía de Cádiz

Los sindicatos de Navantia en Andalucía llegaron a avanzar en su momento que era necesario que 1.000 de estas 1.500 incorporaciones previstas se realizasen en las instalaciones de esta provincia ante la carga de trabajo que tiene en el horizonte. Entre los encargos que se avecinan para estos astilleros se encuentran un patrullero de altura para Marruecos, dos buques hidrógrafos para la armada española, tres corbetas para Arabia Saudí, un buque logístico para la Armada, así como dos BAM oceánicos también para el Ministerio de Defensa.

Tras modular posteriormente su previsión de incorporaciones a 800, el temor de los sindicatos es que estas contrataciones se repartan de manera alícuota entre la ría de Ferrol (500), la Bahía de Cádiz (500) y Cartagena (otros 500).