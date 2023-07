Colmenares (Ence): «Estamos esperando al PERTE de la descarbonización para presentarnos con Pontevedra y Navia»

Ence hace gala de su apuesta verde en O Encontro. Su presidente, Ignacio de Colmenares, ha sido uno de los cuatro participantes en la mesa redonda que llevaba por título ¿Puede ser sostenible la industria?, moderada por Juan Martín Rodríguez, director del Innovation Hub de Cesuga, que ha contado también con la presencia del CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, el presidente de Urovesa, Justo Sierra, y la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana.

El máximo ejecutivo de Ence ha defendido durante su intervención la apuesta verde de la compañía al entender que la «sostenibilidad es sinónimo de competitividad». Y es que, según Colmenares, iniciativas como comprar madera en un radio de 100 kilómetros «ahorra costes» al igual que reducir el consumo de agua con medidas como la que la compañía ha puesto en marcha para «independizarse del Río Lérez».

Además, según Colmenares, una «política de igualdad te permite atraer talento femenino» y contar unas buenas políticas de seguridad hacen a la «empresa más segura» y evita posibles prestaciones a futuro. Tras sacar pecho de galardones como la medalla platino de Ecovadis por su apuesta por la sostenibilidad, el presidente de Ence ha dibujado cuáles serán los próximos pasos de la compañía para reducir su huella ambiental mientras explora nuevas vías de ingresos.

«La mejora está en la descarbonización», ha sentenciado Colmenares, que ha revelado que la compañía trabaja para acudir a una convocatoria del Gobierno. «Estamos esperando al PERTE de la descarbonización para presentarnos con nuestras dos plantas [en referencia a Pontevedra y Navia]».

En paralelo, de Colmenares se ha referido también a la que se perfila como su tercera planta en el noroeste peninsular. Se trata de la que planea en As Pontes. «Es un proyecto maravilloso. La sociedad no quiere más hectáreas de eucalipto, así que vamos a emplear madera y cartón recuperado para transformarlo aquí», ha explicado el directivo de Ence. «Vamos a cerrar el círculo», ha sentenciado Colmenares que ve en este movimiento el cumplimiento de una «reivindicación histórica de Galicia».

En esta mesa redonda centrada en la sostenibilidad también ha participado Alberto Lavandeira. El CEO de Atalaya Mining considera que rentabilidad y sostenibilidad «no es que sean compatibles», sino que «es la única manera de funcionar». Según el máximo ejecutivo de la compañía que opera la mina de Río Tinto en Huelva y que proyecta la reapertura de Touro a través de Cobre San Rafael, la reducción de la huella ambiental y la «tecnificación» de los procesos han sido los dos principales vectores de este sector tras los «excesos que se cometían en el pasado».

En este sentido, Lavandeira ha recordado cuando en su etapa como estudiante visitó las instalaciones de Hunosa en Asturias. «Por aquel entonces no pasaba nada por que Hunosa lanzase todos los vertidos al río y que lo tiñese de negro», ha recordado, antes de hacer mención a las oportunidades económicas que trae ahora consigo un sector minero renovado. Como ejemplo ha puesto a la mina de Río Tinto, que ha impulsado al municipio en el que se encuentra instalada a lo más alto del ranking de «renta per cápita de Huelva».

Lorenzana ve la sostenibilidad como elemento clave para la supervivencia empresarial

Además de la parte empresarial, la primera mesa redonda de O Encontro también ha contado con representación de la Xunta de Galicia. La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha reiterado que el binomio rentabilidad-sostenibilidad «no solo es posible, sino que es la manera de la que la industria sea rentable y viable».

«Una empresa que no sea sostenible a pocos años vista es una empresa que no tiene futuro, según la ONU. La empresa que no intente trabajar con el bienestar laboral y que pueda retener el talento nunca va a ser competitiva». No es que sean compatibles. Es que es la única manera para la que las compañías tengan un futuro. «, ha explicado, antes de poner de relieve la apuesta de la Xunta por que el aprovechamiento de nuevos recursos naturales en Galicia dejen un mayor retorno en la comunidad.

En este sentido se enmarca la puesta en marcha de la sociedad mixta energética para la que la Xunta ya ha recibido el interés de casi una veintena de sociedades.