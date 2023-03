De A Coruña a Vigo: los clubes de fútbol ‘calientan’ las municipales

El fútbol agita la política gallega en vísperas de las elecciones municipales. A la eterna pugna entre el presidente del Real Club Celta de Vigo, Carlos Mouriño, con el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, se ha sumado esta semana otra entre el presidente del Real Club Deportivo de La Coruña, Antonio Couceiro, con la alcaldesa de la urbe herculina, Inés Rey.

Estos dos últimos protagonizaron este viernes un cruce de acusaciones a cuenta del estadio municipal Abanca Riazor. “Tras muchos meses de infructuosas reuniones de carácter técnico, el pasado 13 de febrero, la alcaldesa me transmitió, en comunicación no formal, que el Ayuntamiento quiere cobrar al Deportivo por el uso del estadio, algo que nunca había sucedido hasta la fecha en A Coruña”, lamentó Couceiro.

Durante su intervención, Couceiro tildó el hecho de “muy relevante, puesto que los principales equipos de Galicia, y la mayoría de los de España que utilizan un estadio municipal, no pagan por su uso, ya que la actividad que acoge se entiende de interés social de los ciudadanos”.

“Yendo un paso más allá, muchos de ellos perciben ingresos municipales como apoyo económico en forma de publicidad para la ciudad, algo que en nuestro caso no es así, puesto que el Ayuntamiento de A Coruña no patrocina actualmente al Deportivo”, motivo por el cual censura una medida que, además, considera que aumentaría “las pérdidas que cada año tiene el Deportivo fuera del fútbol profesional”.

Las acusaciones de Couceiro se toparon con respuesta por parte de Inés Rey. Según la alcaldesa de A Coruña, el mandatario del conjunto herculino “miente” y “falta gravemente a la verdad cuando dice que el Concello le ha pedido que pague por el uso del estadio».

“Si lo que quiere el Deportivo es que el nombre del estadio pase a ser utilizado por un banco con fines comerciales, eso no puede ser gratis. Primero porque no es lógico y segundo porque no es legal”, reivindicó Inés Rey. En este sentido, la regidora coruñesa exigió al que fuera conselleiro de Economía bajo el mandato de Manuel Fraga y director general de Begano que explicase “por qué ha mentido y en beneficio de quién”.

La guerra entre Caballero y Mouriño

Deportivo y Concello de A Coruña rememoran, de este modo, un enfrentamiento como el protagonizado por Augusto César Lendoiro y Francisco Vázquez en los años 90, y emulan un choque como el que también tiene lugar en la ciudad de Vigo.

Allí, Carlos Mouriño y Abel Caballero mantienen desde hace más de cinco años una guerra que ha llevado al presidente del club vigués a amenazar con un traslado de ciudad en el caso de que no se le dejase comprar el estadio de Balaídos. «Si el crecimiento del club no es en Vigo con usted será fuera sin usted», llegó a proclamar en un órdago el presidente del Celta.

«El Celta nunca ha pedido nada ilegal. Es difícil entender lo que está pasando aquí. Siempre quisimos un club sólido, anclado en la ciudad. Llevamos ocho años peleando por ello. Nuestro proyecto es ciudad deportiva con estadio, sabemos que se puede hacer. Sería un coste de unos 50 millones en el estadio y otros 20 en la ciudad deportiva», defendió.

Los planes del Celta de Vigo en Mos se han llevado a cabo con sus instalaciones de entrenamiento. El club de la ciudad olívica adquirió recientemente 30.000 metros cuadrados para completar la Ciudad Deportiva Afouteza, de la que ya inauguró la primera fase en 2021 y en la que contempla una inversión total de 70 millones de euros.

A 20 millones menos (50 millones) ascenderá la inversión del Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra en Balaídos. El alcalde de Vigo aseguró a finales de febrero que la nueva grada de Marcador estará disponible el 11 de marzo contra el Rayo.

Este sector lleva más de tres años sin público tras el parón obligado por la pandemia y el transcurso de unas obras que arrancaron en marzo de 2021 y que se han visto envueltas en la polémica. El club tachó el proyecto de “inmensa chapuza” al entender que nacía con deficiencias técnicas. Entre ellas, el hecho de que la cubierta no tendrá protección suficiente para la lluvia, así como problemas de visibilidad para los aficionados.

El alcalde de Vigo aseguró en su momento a Carlos Mouriño de hacer campaña a favor de Alberto Núñez Feijóo con estas críticas, que continúan dando coletazos a escasos dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo.