EiDF demanda a un querellado al que culpa de su caída en bolsa y le pide decenas de millones de euros

EiDF se revuelve en los tribunales contra uno de los inversores que se había querellado previamente contra la compañía. Javier Sanz, responsable del portal Bolsazone, ha hecho público este martes un vídeo en su perfil de Instagram en el que asegura que la empresa le ha demandado por «competencia desleal» y que le culpa de la senda descendente que han seguido sus acciones en bolsa desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspendiese de cotización entre los meses de abril y agosto de 2023.

«Me exigen el pago de la minusvalía de sus acciones», censura Sanz, que, a su vez, acusa a la compañía que ahora preside Eduard Romeu de haber invertido medio millón de euros en la empresa a través de una sociedad (Huelva Capital) a comienzos de 2023 sin que desde entonces haya podido recuperar esta cantidad.

La secuencia del caso

«La empresa ha pasado de valer 1.750 millones a apenas 250 millones. Obviamente es una máquina de perder dinero, los auditores firman las cuentas con salvedades gravísimas y me quieren silenciar con una demanda que no tiene ni pies ni cabeza», recalca Sanz, que, además, denuncia haber sido objeto de «amenazas». «A mi me interesa que suba la acción, que ganen dinero y que me devuelvan lo que invertí en Huelva Capital por mediación de Fernando y Óscar Romero», argumenta Sanz.

https://www.instagram.com/p/DBtDCDfOHWH/

«Necesitamos que la justicia haga su trabajo ya, que las decenas de afectados veamos algo de luz y que la Audiencia Nacional se haga cargo de este asunto tan escabroso», añade el responsable de Bolsazone, al que EiDF le reclama «decenas de millones de euros». La empresa especializada en instalaciones de autoconsumo considera que los comentarios de este último han dañado su reputación y que con ellos busca «hacer desaparecer» a la compañía.

El movimiento por parte de EiDF se produce meses después de que Sanz hiciese público que se querellaba contra la compañía con sede en Barro por «estafa, apropiación indebida y organización criminal». Sanz, que en el vídeo tilda de «presunta estafa piramidal» el funcionamiento de EiDF, asegura que en los últimos meses han aflorado «multitud de querellas» y que actualmente ya son varias «decenas» las que están encima de la mesa.

EiDF ficha a un despacho de abogados

EiDF, que ha pasado de valer 1.721 millones de euros antes de su suspensión en bolsa a los cerca de 265 millones de euros que marca en la actualidad, ya había anunciado a comienzos de octubre la contratación del despacho de abogados Navas Cusí. Según informaba la firma a través de un comunicado remitido al BME Growth, este sería el encargado de «emprender acciones legales en defensa de su buen nombre, su

reputación y los intereses de sus accionistas».

La compañía aseguraba estar «comprometida con la máxima transparencia, lo cual incluye la lucha contra la información que (…) considera falsa» tras argumentar que Óscar Romero (hermano del expresidente de EiDF, Fernando Romero) , «no es socio directo ni indirecto de la sociedad, ni

tampoco tiene relación laboral o mercantil alguna con la misma».