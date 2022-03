El barco maldito: Villa de Pitanxo acumulaba condenas en la Audiencia Nacional por pesca ilegal

El hundimiento del Villa de Pintanxo no solo deja tras de sí uno de los mayores siniestros de la historia reciente de la pesca gallega, con un total de nueve muertos, doce desaparecidos y solo tres supervivientes en aguas de Terranova. Con el barco también se ha hundido una historia que se escribió en los últimos años tierra adentro, concretamente en Madrid, entre la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca y la Audiencia Nacional.

La armadora del barco, el Grupo Nores, y el entonces patrón del Villa de Pitanxo fueron sancionados en vía administrativa y condenados en la contenciosa por infracciones consideradas graves en la Ley de Pesca Marítima del Estado, que vulneró la firma Pesquerías Nores Marín SL en varios procesos judiciales que se resolvieron en la Audiencia Nacional. El último data de julio de 2020.

Sanciones y condenas

De acuerdo con una de las sentencias a las que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó en ese año, 2020, el recurso presentado por Pesquerías Nores Marín SL contra una sentencia previa, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid, que echaba por tierra íntegramente otro recurso de la armadora contra una resolución anterior del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de julio de 2017.

Y es que la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura había impuesto al patrón del Villa de Pitanxo seis multas como responsable de otras tantas infracciones graves de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la armadora del buque, Pesquerías Nores Marín. En su sentencia, la Audiencia Nacional dio por válidas las sanciones más altas impuestas en vía administrativa y recurridas por el armador del barco.

Eliminación de pruebas y “bodega secreta”

El armador y el patrón del Villa de Pitanxo recibieron una sanción y multa de 60.000 euros por la “eliminación, alteración, ocultación o encubrimiento de pruebas que pudieran obtenerse en el transcurso de las labores o procedimientos de control e inspección”, según recoge la sentencia citando uno de los artículos de la mencionada ley.

El tribunal justifica que la armadora recibiera en este sentido la multa más alta por el hecho de que “solo por la actuación de los inspectores se llegó a descubrir la ocultación del fletán en una bodega secreta, teniendo en cuenta además las características del buque y que el fletán negro es una especie sometida a especiales medidas de conservación”.

Decomiso de 27.700 kilos de fletán

También recibieron otras dos sanciones que la Audiencia Nacional dio por válidas, una de 40.000 euros y otra consistente “en el decomiso de los 27.778 kilos de fletán negro entregados por la armadora a una entidad benéfica”, por la infracción tipificada por ley al “no registrar en el diario de abordo las capturas del fletán oculto”. Además, la armadora recibió en la misma inspección, y luego dieron por válidos los tribunales, una multa de 40.000 por la comisión de otra infracción: la falta de envío de posiciones manuales de localización cuando así lo estipulaba la normativa vigente.

Economía Digital Galicia se ha puesto en contacto con el Grupo Nores para conocer más detalles del procedimiento, así como su versión, sin obtener respuesta por su parte. A instancias de Economía Digital Galicia, la armadora del Villa de Pitanxo tampoco ha aclarado si decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, Economía Digital Galicia no tiene constancia de una sentencia del alto tribunal en este sentido.

Más sentencias

Las actuaciones y sanciones impuestas a la armadora del Villa de Pitanxo se enmarcan en lo que la Organización para las Naciones Unidas denomina pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La del 2020 no fue la única condena. La Audiencia Nacional, en otra sentencia de octubre de 2017, también rechazaba un recurso de Pesquerías Nores Marín contra las sanciones por infracciones graves impuestas al Villa de Pitanxo. El procedimiento también arrancó en vía administrativa, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a instancias de la armadora prosiguió en vía contenciosa hasta llegar a la Audiencia Nacional.