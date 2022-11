El conflicto en Jevaso se recrudece con denuncias ante la Inspección de Trabajo

El sindicato CIG ha presentado varias denuncias contra Jevaso ante la Inspección de Trabajo. El proveedor de Inditex lleva desde hace tiempo encajando movilizaciones de la plantilla, que pide una mejora en las condiciones laborales. No solo en Galicia, donde las protestas se suceden desde noviembre, sino también en otros territorios del Estado, como Zaragoza, Madrid o Barcelona.

La CIG hecha más leña al fuego y amenaza incluso con recurrir a la Fiscalía por los «graves incumplimientos en materia laboral y en seguridad y salud» de la empresa. El sindicato asegura que Jevaso no respeta los 15 minutos de descanso regulados en el convenio, que prohíbe al personal ir al baño a determinadas horas o que no les permite tener consigo el teléfono móvil, «hasta el punto de confiscarlo».

Esto se suma a que los trabajadores «tienen que soportar ritmos de trabajo elevados y repetitivos que los mandos incrementan mediante presiones psicológicas y con gritos», asegura el sindicato en un comunicado, en el que apuntan también a que manipulan cargas de hasta 40 kilos sin ayuda mecánica. «En Jevaso los trabajadores tienen unas condiciones laborales precarias y con falta de las medidas de seguridad más elementales», afirmó el secretario de FGAMT-CIG de A Coruña, Manuel Camiño.

Problemas de seguridad

Las carencias en materia de seguridad también fueron denunciadas ante la Inspección de Trabajo pues, según la CIG, Jevaso incumple toda la normativa de aplicación: «Carece de un plan de prevención actualizado y las salidas de emergencia o no existen o están tapadas con materiales diversos; las vías para acceder a las salidas de emergencia están con frecuencia obstruidas con cajas, y los extintores no están señalizados o tienen elementos delante que impiden su visibilidad y acceso», dice el sindicato.

Camiño advierte también que la empresa «no realizó ni dispone de un plan actualizado y no tiene establecido qué personas son las responsables en caso de que se produzca una emergencia». A esto añade supuestas deficiencias en las furgonetas que utiliza el personal y que no están acondicionadas para el transporte de determinadas mercancías. «Incluso el agua de las instalaciones que utilizan los trabajadores para asearse o beber tiene un color parduzco que indica que no está filtrada o no es potable, pero no existen indicadores de la potabilidad del agua», señala el comunicado.