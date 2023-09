El grupo del presidente de Cepyme quiere una central de bombeo en el Miño de 235 millones

Grupo Cuerva, conglomerado empresarial del que es consejero delegado Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, prevé invertir 235 millones de euros en levantar en Ourense una central hidroeléctrica reversible. Una de las llamadas megabaterías de bombeo, cuya característica principal es unir dos masas de agua a distinta altura. En las horas valle, en las que existe menor consumo eléctrico, la energía se usa para elevar el agua del depósito inferior al superior para que, una vez que se alcance el pico de demanda, el caudal se mueva, de nuevo, generando energía eléctrica.

Leer más: Un grupo andaluz se suma a la fiebre de la hidroeléctrica de bombeo en Galicia y mira al Miño

En los últimos dos años, Galicia, debido a su potencial hidráulico, se ha convertido en objeto de deseo de numerosas empresas que han intentado tramitar proyectos de este tipo, si bien son administrativamente complejos y cuentan en muchas ocasiones con la oposición de grupos ambientalistas por su impacto en el territorio. En la provincia de Ourense, por ejemplo, el gigante Iberdrola tiene en cartera un proyecto para desarrollar una central de bombeo en Vilariño de Conso, conectando los embalses que ya explota en Cenza y O Bao. También la compostelana Tasga recibió el ok de Augas de Galicia, uno de los trámites necesarios, para levantar una hidroeléctrica reversible que emplearía el lago de Meirama (A Coruña) como una de sus balsas.

Una central de 260 MW

El pasado julio, Economía Digital Galicia, ya adelantó la intención de Cuervas de acometer una infraestructura de este tipo en la provincia de Ourense, si bien ahora se conocen más datos, debido a su exposición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. A través de su filial San Isidro Solar 3 –que según datos del Registro Mercantil depende de Navitas Energía y esta, a su vez, de Grupo Empresarial Cuerva– la intención del conglomerado granadino es la de poner en marcha una central hidroeléctrica en el ayuntamiento de Castrelo do Miño que alcanzaría una potencia de bombeo de 260 megavatios (MW).

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme

Según su proyecto inicial, consultado por este medio, la intención es construir un depósito superior de agua que con la infraestructura adyacente ocuparía un espacio de 22 hectáreas además de una conducción hidráulica y una central de caverna que uniría esa nueva balsa con un depósito inferior, que no sería otro que el actual embalse de Castrelo, que ya cuenta con una central hidráulica explotada por Naturgy. Es cierto, no obstante, que en la documentación aportada se exponen también otras alternativas como fuente de recurso hídrico. En cualquier caso, el proyecto impactaría en su construcción no solo al ayuntamiento de Castrelo, también a los de A Arnoia y Cartelle.

Como otras infraestructuras de este tipo, el proyecto contempla la construcción de una subestación eléctrica de 220 Kv y una línea de evacuación que conectaría la misma con la subestación que Red Eléctrica posee en Castrelo y por la que la energía generada se vertería a la red.

Proyecto millonario

La compañía aporta en su proyecto el presupuesto del mismo, que sobrepasaría los 235 millones de euros de salir adelante el proyecto. La partida más costosa sería la de la propia central, que se iría a los 114 millones de euros mientras que la balsa superior de agua tendría un precio aproximado de 24,3 millones de euros.

De momento, el proyecto, expuesto en la web de evaluaciones ambientales de Transición Ecológica, es solo eso, una declaración de intenciones. Los trámites que deben pasar estas infraestructuras no son sencillos. Sin ir más lejos, el pasado año, Augas de Galicia, organismo de cuenca dependiente de la Xunta de Galicia, emitió informes desfavorables a dos proyectos de este tipo. Uno, el que la zaragozana Atalaya Generación quería poner en marcha en A Mariña lucense y, otro, el que la madrileña Capital Energy quería desarrollar en Meirama, aprovechando, como Tasga, el agua del lago de la antigua térmica de Naturgy.

Habrá que ver si, finalmente, el grupo del presidente de Cepyme logra o no materializar su millonario proyecto.