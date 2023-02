Nueva disputa por una macrocentral de bombeo en Galicia: Capital Energy y Tasga quieren el Tambre

Al calor de las políticas de descarbonización, tanto en Galicia como en el resto de España se reproducen los proyectos de grandes hidroeléctricas reversibles. También denominadas megabaterías, su funcionamiento se sustenta sobre la conexión de dos balsas de agua a distinta altura en donde se almacena el agua en los momentos de menor demanda y se bombea para generar energía en las horas pico. Esta semana, vía anuncio en el boletín oficial de la provincia de A Coruña, Augas de Galicia reveló que dos compañías están interesadas en levantar una infraestructura de estas características en el Tambre.

En concreto, Capital Energy, la firma madrileña de Jesús Martín Buezas, y Espiral Renovables, una sociedad constituida a finales del pasado año y cuyo administrador único según los datos del Registro Mercantil es Juan Jesús Berzosa, CEO de Tasga Renovables, compañía compostelana que ya presentó otro proyecto para levantar una hidráulica de este tipo en Meirama, usando el lago de As Encrobas como uno de los embalses del proyecto.

Capital Energy viene de resultar clara ganadora de la oleada de declaraciones de impacto ambiental que ha emitido la Xunta para favorecer los permisos de conexión de nuevos proyectos eólicos en la comunidad. Interesada también en el sector de la eólica marina (ha presentado dos proyectos iniciales para construir sendos parques offshore, uno en A Mariña lucense y otro frente a las costas de Vigo), la intención de la firma madrileña por poner en marcha una central hidroeléctrica reversible en el Tambre ya había sido adelantada por Economía Digital Galicia hace meses, cuando presentó el proyecto ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

Capital Energy: 339 MW y 234 millones

Con unos 339 megavatios de potencia de ciclo turbinado, el proyecto de Capital Energy tendría impacto, según la documentación publicada, sobre los ayuntamientos de Brión, Negreira, Lousame y Rois. La idea, según la información publicada, es poner en operación una central de bombeo que utilizaría como depósito inferior el embalse ya operativo de Barrié de la Maza, en Brión, y como depósito superior una balsa de nueva creación. En la información disponible en la página de evaluaciones ambientales de Transición Energética no figuraba el presupuesto del proyecto, que sí queda ahora expuesto en la comunicación realizada por Augas de Galicia, que anuncia la apertura a trámite de exposición pública de las solicitudes de ambas empresas de «concesión de aguas superficiales del río Tambre».

El proyecto de Capital Energy, presentado a través de la filial Green Capital Power, tiene un plazo de ejecución previsto de 4,3 años y un presupuesto de 234 millones de euros. Al margen de la información publicada, y consultada por Economía Digital Galicia, fuentes de la compañía indican que, por el momento, se trata de un proyecto en fase de información pública, con un estadio de tramitación aún muy incipiente. La firma explica que ya está en contacto con los municipios involucrados «para presentarles el proyecto y saber de primera mano sus necesidades, a fin de buscar el mejor encaje posible con el entorno».

Espiral Renovables: 420 MW y 359 millones

Pero, al margen de la energética madrileña, otra sociedad, en este caso domiciliada en Santiago de Compostela, tiene los ojos puestos sobre el Tambre y el embalse de Barrié de la Maza. Espiral Renovables –con mismo administrador y mismo domicilio social que Tasga– apuesta por la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo reversible que, según la documentación consultada por este medio, aproveche como depósito inferior el citado embalse “y como depósito superior una balsa de nueva creación en la perillanura existente entre el Coto da Pedriñas y el Alto do Queixal, en el margen izquierdo”. “La conexión con la red de transporte de energía eléctrica está prevista a través de una entrada y salida en la línea de 220 KW Mazaricos-Lousame, aprovechando la cercanía de dicha infraestructura a la subestación”, apuntan los promotores del proyecto en su informe inicial, en el que indican que la potencia de turbinado, en este caso, llegaría hasta los 420 MW.

En este caso, el periodo de ejecución del proyecto se calcula en 5,7 años y su presupuesto se eleva hasta los 359 millones de euros. Los municipios directamente afectados por la infraestructura son Brión y Noia.

El precedente de Meirama

No es la primera vez en los últimos tiempos que en Galicia distintas empresas presentan proyectos de grandes centrales de bombeo que se solapan o que, al menos, coinciden en el aprovechamiento de embalses. En 2021, Capital Energy ya trató de promover otra megabatería, en este caso en el ayuntamiento coruñés de Meirama, usando como balsa inferior el lago artificial de As Encrobas y, como superior, un embalse de nueva creación en Cerceda. El proyecto, no obstante, no pasó el filtro de Augas de Galicia, que determinó que chocaba contra el plan hidrológico “al comprometer la continuidad fluvial de los cursos de agua”.

Sí pasó ese filtro inicial (las tramitaciones de estos proyectos son muy largas) otro proyecto de hidráulica reversible que también proponía el aprovechamiento del lago de Meirama: el impulsado, precisamente, por Tasga Renovables.