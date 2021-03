El Hilton de A Coruña, sin fecha de apertura tras casi un año de pandemia

El hotel Doubletree by Hilton situado en la calle Zalaeta de A Coruña seguirá cerrado sin planes de apertura en un futuro próximo tras casi un año de pandemia, según han confirmado fuentes del establecimiento. El hotel, que abrió sus puertas el 10 de septiembre, tuvo que bajar la persiana apenas dos meses después como consecuencia de las restricciones impuestas para frenar el avance del Covid-19 en Galicia.

«Todavía no estamos abiertos ni sabemos cuándo vamos a poder abrir. Estamos pendientes de la evolución de los datos de la pandemia y de las medidas tomadas por las autoridades, pero abrir mientras continúe el cierre perimetral de la comunidad autónoma es impensable«, aseguran desde el hotel de la cadena estadounidense.

El pasado mes de noviembre, el Hilton se vio obligado a cerrar temporalmente tras tan solo dos meses de actividad debido al cierre de los locales de hostelería, ya que consideraron que «la ciudad ha perdido uno de sus grandes atractivos, no están viniendo visitantes de fuera y nosotros no vivimos del cliente de aquí. Con el cierre de Hünico, un hotel de nuestra categoría no puede dar el servicio que queremos a nuestros huéspedes«, comentó Richard Huerta, director del establecimiento hotelero.

La pandemia ha tenido un efecto devastador en la hostelería y restauración, obligando a cerrar y poner en venta más de 230 negocios gallegos a causa de la drástica caída del turismo extranjero en un 90% y de las restricciones a viajeros, según datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Se trata del peor dato desde que se tienen registros, algo que sumado a los meses anteriores de confinamiento y a una recuperación todavía prevista para el último trimestre del año en el mejor de los casos, augura un futuro difícil para el sector.