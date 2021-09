El negocio hidráulico coloca a Iberdrola entre las más castigadas por las medidas del Gobierno

El negocio hidroeléctrico de Iberdrola, en estos momentos en el centro de la polémica en Galicia debido a la reducción de caudal de varios de sus embalses este verano, colocan a la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán como una de las más afectadas por las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar el precio de la luz. Así lo aseguran al menos los analistas, que también señalan a Endesa, dueña de la térmica de As Pontes, como otra de las compañías que se verá más fuertemente impactada.

En líneas generales el Ejecutivo pondrá en marcha una serie de medidas que supondrán una minoración de los beneficios que obtienen las eléctricas en el mercado mayorista con las centrales que no emiten CO2.

Estas dos compañías concentran el 80% de la producción hidráulica y nuclear -16.519 megavatios (MW) y 19.800 MW en el primer semestre de 2021, respectivamente-.

Iberdrola: impacto de más de 1.100 millones

Según el departamento de análisis de Banco Sabadell, si se considera la producción de seis meses (la medida se aplicará desde su aprobación hasta marzo de 2022) y asumiendo el cálculo del Gobierno con la fórmula aplicada en el dividendo de CO2, el impacto en los ingresos de Iberdrola sería de cerca de 1.100 millones de euros (el 42% de lo que el Gobierno espera recaudar).



En el caso de Endesa, sería de 868 millones de euros (33% del total a recaudar), 238 millones en Naturgy (9% del total) y 121 millones de euros en Acciona (5 %, entendiendo que la medida afecta a toda la producción eólica no regulada).



Además, el análisis indica que en el resultado bruto de explotación (ebitda) de 2021, considerando los tres meses que quedan de año, la medida supondría un 11% menos para Endesa, un 5% para Iberdrola, un 4% para Acciona y un 3% para Naturgy.



En lo que se refiere al beneficio después de impuestos, supondría un 19% menos para Endesa, un 11% inferior para Iberdrola, un 11% menos para Acciona y un 7 % menos para Naturgy.



En la capitalización, generaría una reducción del 4% para Endesa, de un 1,7% en Iberdrola, de un 1,2% para Acciona y de un 1,1% en Naturgy.



Respecto a la repercusiones del tope que se ha impuesto a las subidas en la factura regulada de gas o tarifa de último recurso (TUR), el análisis indica que no tendría impacto a largo plazo en las compañías más allá del desfase temporal en su liquidación.

Leer más: Iberdrola intentó tumbar en los tribunales los impuestos a los embalses expedientados por la Xunta

Renta 4 señala a Endesa

Por su parte, Renta 4 ha señalado que es difícil cuantificar en la cuenta de resultados y la generación de caja, y por tanto en la política de dividendos el impacto de los 2.600 millones de euros de beneficio que se van a detraer a las eléctricas de los beneficios que obtienen en el mercado sus tecnologías no emisoras de CO2 y que no emplean gas.



No obstante, en un análisis señala que la más afectada proporcionalmente sería Endesa por su mayor peso de España, pues aunque Iberdrola sería la más impactada a nivel absoluto por su mayor cuota de mercado en estas tecnologías en el país, su alto grado de diversificación geográfica diluiría significativamente el efecto y sería la menos afectada proporcionalmente.