El otro gran examen de Alcoa: la Xunta, a la espera del informe técnico de la balsa de lodos de San Cibrao

Con la planta de aluminio primario de Alcoa con las cubas paradas hasta, al menos, principios de 2024, la factoría de alúmina ha tenido que reducir su producción un 50% este verano debido a los altos precios del gas. No obstante, el complejo de San Cibrao tiene pendiente otro examen: el que tiene que ver con la ampliación de la balsa de lodos rojos derivados de la producción de la refinería.

Este miércoles, la Xunta de Galicia ha confirmado que se encuentra a la espera de un informe técnico sobre el proyecto presentado por Alcoa para ampliar hasta 2027 la vida útil de la balsa. Así lo ha indicado el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, que ha dicho que se autorizará si es viable técnica y ambientalmente.

“Tema delicado”

Lo ha expuesto en la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego a preguntas de la diputada socialista Patricia Otero, quien ha reclamado a la Administración gallega que este procedimiento «no se abandonde en un cajón».

En su intervención, ha admitido que se trata de un «tema delicado» y ha incidido en que no piden que se autorice «automáticamente». «Pero que no se olvide este procedimiento, fundamental para la factoría», indicó, en referencia a los puestos de trabajo.

Viabilidad técnica y ambiental

Por su parte, el director xeral de Planificación Enerxética ha explicado que esperan que el informe técnico del que está pendiente la Xunta esté listo «en unas semanas» y ha añadido que el mismo es necesario para determinar «si el proyecto cumple las obligaciones precisas«.

«La balsa de lodos no es un factor limitante si Alcoa cumple con sus obligaciones», ha recalcado. Además, ha señalado que la Xunta está haciendo «todo lo posible para garantizar el futuro de San Cibrao, pero eso no quiere decir una aprobación automática del proyecto«.

Leer más: Alcoa convoca una reunión por Alúmina mientras el comité busca blindar el empleo

El Gobierno gallego insiste en que la situación de Alcoa y la planta de alúmina no garantiza un cheque en blanco para la ampliación de la balsa. «Solo si hay viabilidad técnica y ambiental se autorizará», ha insistido. En su intervención, ha lamentado, por otra parte, que el Gobierno central no esté «poniendo todo de su parte al no poner un marco energético estable». «Las medidas son insuficientes», señaló a este respecto.

Provisiones de Alcoa

Por otro lado, en la memoria de Alúmina Española, la sociedad que sostiene la refinería de alúmina, la compañía también pone números al desembolso que podría tener que hacer para el desmantelamiento y restauración del depósito de barros rojos derivados de la producción de la alúmina. Así, se anota una provisiones a largo plazo que ha elevado hasta sobrepasar los 16 millones de euros.