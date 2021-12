El precio de la energía para la mayor planta de aluminio de Montenegro, que pagaba menos que Alcoa

La mayor planta de aluminio de Montenegro parará la producción por el elevado coste de la energía. La planta de KAP, operada por la empresa Uniprom, dejará las operaciones coincidiendo con la finalización de su contrato de suministro, al no poder asumir el incremento de coste que supondría renovarlo. Si no logra alcanzar un acuerdo para tener precios competitivos, prescindirá de sus 500 trabajadores, al entender que su actividad no sería rentable, según informa Mina Business.

KAP paga un precio de 45 euros por MWh más IVA, un coste muy inferior a los 105 euros que, según sus propios datos, estaba pagando Alcoa por la electricidad este 2021, antes de proponer detener la electrolisis durante dos años, la última oferta que trasladó a los trabajadores.

En el caso de la fábrica montenegrina, el problema es que a la finalización del contrato de suministro ha recibido una oferta que supone incrementar más del doble el coste. Uniprom cree que ese precio los llevaría a acumular pérdidas importantes y propuso vincular el coste energético a la evolución del precio del aluminio. En todo caso, deja claro que la evolución al alza del producto, no compensaría los gastos del suministro eléctrico.

Leer más: Alcoa propone parar dos años la electrólisis de San Cibrao y reactivarla en 2024

El Gobierno de Montenegro está buscando una solución para evitar el cese de la actividad y ha pedido un acuerdo entre la compañía y su eléctrica, EPCG.

En San Cibrao, donde los costes serían algo inferiores a los que le solicitan a KAP, pues estos rondarían, según Mina Business, los 180 euros/MWh, Aloca ha propuesto frenar la principal fuente de consumo, la electrolisis, y mantener operando la fundición con el objetivo de rearrancar las cubas en dos años tras firmar acuerdos energéticos. Los sindicatos están todavía valorando el acuerdo y pidiendo la implicación de las administraciones en un plan de inversiones.