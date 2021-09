El tour español del comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca recala en Inditex

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, realiza estos días una visita institucional a España en la que busca entablar “un diálogo constructivo” con sus interlocutores, en especial del sector pesquero, en busca del “camino correcto a la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica”. El tour del alto cargo pasa tanto por Galicia como por Murcia y Alicante. Pero, además, el dirigente comunitario ha hecho una parada en las instalaciones de Inditex, en Arteixo, en donde ha sido recibido por el presidente del grupo, Pablo Isla.

Según informa la multinacional textil, Isla compartió con Sinkevicius en su visita a las instalaciones “los elementos más destacados de la política de sostenibilidad del grupo, con especial hincapié en los conceptos de circularidad e innovación”.

Representantes de Xunta y Estado

A la visita también acudió el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, así como el secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán, y otros representantes de la Comisión Europea, del Gobierno gallego y europarlamentarios.

La comitiva visitó diferentes secciones, desde diseño a tiendas piloto, donde el comisario se ha mostrado muy interesado por conocer todos los aspectos vinculados a la sostenibilidad y su integración en cada una de las diferentes etapas de la cadena de creación de una prenda, desde la selección del tejido hasta su confección y acabado.

La compañía indica que la comitiva “pudo comprobar cómo toda la organización está orientada a conseguir la máxima circularidad de cada producto y su reutilización y/o su reciclaje, con el aprovechamiento de todos los recursos”.

Fibras textiles y reciclaje

“En este sentido, durante la visita pudieron comprobar la inversión que Inditex está llevando a cabo en innovación para desarrollo de nuevas fibras y técnicas de reciclaje y conseguir de esta forma soluciones circulares que puedan incorporarse a gran escala”, explica el grupo de Amancio Ortega.

Finalmente, la delegación europea también fue informada de “las novedades del etiquetado de prendas Join Life, aquellas que incorporan las mejores prácticas en materia de sostenibilidad dentro de la industria textil, y que en estos momentos superan ya el 35% del total de prendas en la compañía”.

Fondos europeos

En marzo de este año, Isla destacó que su grupo no tenía previsto presentar proyectos para los fondos europeos de reconstrucción, aunque el ejecutivo destacó la importancia de estas ayudas, a nivel general, “para impulsar la transformación y el desarrollo económico de España”. No obstante, entonces, advirtió la necesidad de mejorar la competitividad al margen de las inyecciones económicas. “No podemos hablar sólo de los fondos sino también de cuáles son las transformaciones que España necesita para mejorar su competitividad y ser una economía del siglo XXI. No podemos olvidarnos de lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra competitividad”, explicó.