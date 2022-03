El último servicio de Pablo Isla: cede el mando a Marta Ortega y García Maceiras ante la plantilla de Inditex

A Pablo Isla, que fue nombrado dos años consecutivos mejor CEO del mundo por sus logros en Inditex, le quedan tan solo unos días en Arteixo. A final de mes abandonará el grupo textil. Lo hará con una jugosa indemnización que se eleva sobre los 23 millones de euros y cediendo el testigo a Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y a Óscar García Maceiras como consejero delegado. El relevo se escenificó de forma pública ante los medios de comunicación la pasada semana, en la presentación de los resultados de la matriz de Zara correspondientes al ejercicio 2021 y en los que se quedó a las puertas de recuperar sus cifras prepandémicas. Isla se despidió y García Maceiras cogió el testigo en una rueda de prensa en la que, no obstante, no estuvo presente la hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote.

Ese acto, con los tres principales protagonistas de la transición acelerada que ha experimentado Inditex en los últimos meses, se produjo en la mañana de este jueves, en el marco de una presentación interna de resultados para la plantilla. Aunque el acto, que es habitual en el grupo y se produce todos los años, se retransmitió a todas las filiales del gigante en el mundo, físicamente tuvo lugar en el auditorio que la compañía tiene en su centro neurálgico en Arteixo y ante una representación de los trabajadores por secciones (hay que tener en cuenta que solo en la la sede coruñesa hay unos 6.000 empleados).

La presentación interna de resultados fue llevada a cabo por Isla y por García Maceiras. Marta Ortega estuvo presente en el auditorio, aunque no intervino en la exposición. La nueva presidenta no ejecutiva del grupo, que tendrá en esta nueva etapa un sueldo anual que llegará al millón de euros y responsabilidad directa sobre las áreas de Auditoría interna, Secretaría General y del Consejo y Comunicación, actuó como una espectadora más.

Despedida de Isla

Según distintas fuentes confirman a Economía Digital Galicia, el acto interno de presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2021 se habría celebrado entre las 12.30 y las 14.30 horas de este jueves. Sirvió, de forma efectiva, para que Isla se despidiese de forma oficial de la plantilla. El ex de Altadis recibió una larga ovación de los presentes, con la que dio por finalizada una etapa de más de una década como presidente de la primera textil del mundo por capitalización bursátil.

Si bien las distintas voces consultadas por este medio tildaron el acto de «muy emotivo», también hay quien advirtió alguna «pulla» del directivo madrileño a García Maceiras, CEO de la compañía desde finales del pasado año y nuevo hombre de confianza de todo el clan Ortega y la actual cúpula del grupo. Otras fuentes indican que el nuevo consejero delegado estuvo «cercano y comunicativo», participando de la emotividad del acto.

La realidad es que, si este jueves Isla se despidió de los trabajadores de Inditex, hace una semana lo hizo de la prensa. El ejecutivo indicó que era su presentación de resultados número 17. En su turno de palabra, García Maceiras indicó que tomaba el relevo y esperaba poder presidir el habitual encuentro durante muchos años. «Al menos otros 17», apuntó el presidente saliente.