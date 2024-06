Ence cifra en casi 1.100 millones su impacto en la economía gallega antes de su salto en As Pontes

Ence pone números a su apuesta por Galicia. El presidente de la pastera, Ignacio Colmenares, ha reivindicado este martes que la compañía aporta cada año 1.088 millones de euros al Producto Interior Bruto de Galicia (PIB) de la comunidad a través de sus actividades tanto en Lourizán (Pontevedra) como en Navia (Asturias).

Colmenares ha participado este martes en el Foro ABC y durante su intervención ha puesto en valor el compromiso de Ence con Galicia a través de diferentes frentes para situar a la comunidad en una posición de «vanguardia» en este sector. Sobre este punto, el ejecutivo ha ensalzado su actividad en gestión forestal sostenible a través de la sociedad gallega Ence Terra o de la biofábrica de Pontevedra y ha subrayado la apuesta de futuro que supone el proyecto Pontevedra Avanza.

El objetivo es convertir a las instalaciones de Lourizán en la referencia del sector en competitividad y cuidado del medioambiente y del entorno. A través de esta biofábrica, Ence genera 650 millones de euros al año en la economía gallega, tal y como se desprende de los resultados del informe elaborado por la consultora Valora. Se trata de una cifra cercana a los 840 millones que registra en Navia, si bien en este último caso esta huella se divide a partes casi iguales entre Galicia (438 millones de euros) y Asturias.

Ence cifra en 5.700 el número de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos que giran en torno a la planta de Pontevedra y en 6.800 a los que hacen lo propio sobre la biofábrica de Navia, de los cuales 3.600 se corresponden a Galicia. «Nuestro compromiso es también con el talento gallego», ha explicado Colmenares durante su intervención.

Entre Pontevedra, Navia y As Pontes

A sus proyectos en Pontevedra (en donde invertirá 130 millones de euros en la próxima década) y Navia pronto se sumará el de As Pontes. La pastera contempla dedicar 125 millones de euros en una primera fase para abrir en esta localidad de Ferrolterra una nueva planta de producción de fibra reciclada a partir de cartón y papel recuperados y de celulosa virgen producida por la propia empresa.

Esta no es la única iniciativa que Ence tiene en el punto de mira para As Pontes. Y es que la compañía anunció a principios de este mes la firma de un memorando de entendimiento con la start up sueca ShareTex “con el objetivo de construir en As Pontes una planta piloto de reciclaje de fibras textiles” que servirá para verificar la tecnología puesta en marcha por la compañía europea.

“El proceso utilizará residuos post-consumo recolectados en la región, así como residuos del proceso de reciclaje mecánico de textiles, para dar una nueva vida a estos materiales. Como resultado, se podrán obtener fibras textiles que se integrarán de nuevo en la cadena de valor textil o en productos de alto valor añadido”, añadía la firma, que tomará en 2025 su decisión final sobre sus proyectos en As Pontes. En el caso de recibir luz verde, sería en 2027 cuando entren en operación.