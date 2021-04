Estrella Galicia adapta su programa de startups para volcarse con la hostelería

Hijos de Rivera da una vuelta de tuerca a su programa de emprendimiento The Hop para dar un impulso a la hostelería. El grupo propietario de Estrella Galicia se marca como objetivo para la tercera edición de esta iniciativa la búsqueda de soluciones para resolver las necesidades digitales del sector hostelero.

Según ha desvelado la firma a través de un comunicado, The Hop cuenta este año con tres proyectos en esta línea. Se trata de Xavou, un marketplace de A Coruñ; Katoo, un ecommerce que facilita la gestión y las relaciones entre el local y sus proveedores; y Cheerfy, startup que dispone de una solución sofisticada de fidelización de consumidores para locales de hostelería.

JJ Delgado, Chief Digital Officer de Hijos de Rivera, ha apuntado que “siendo fieles a nuestra filosofía de Resistencia, en esta tercera edición de The Hop apostamos por apoyar al sector horeca probando soluciones best in class a lo largo del año para ayudar a crecer a nuestro ecosistema, donde la hostelería es un canal relevante”.

El impulso de The Hop

Tal y como apuntan desde Hijos de Rivera, la nueva edición de The Hop ha sido algo distinta y se ha trabajado en base al conocimiento adquirido y con la riqueza del ecosistema generado en ediciones anteriores, la comunidad de The Hop”. En concreto, se ha apostado por dar carpetazo al modelo de convocatoria abierta para, en su lugar, seleccionar a una serie de startups ya presentes en el mercado para potenciarlas y lograr así la generación de valoración en un sector de la hostelería que se ha visto golpeado por las restricciones contra el coronavirus.

“La compañía tiene planeadas otras iniciativas digitales que se irán dando a conocer durante el transcurso de este año, que muestran el compromiso con la hostelería y el sector”, avanzan desde Hijos de Rivera, que ve cómo su iniciativa The Hop cumple este año su tercer aniversario.

El motivo principal de su creación fue lograr el desarrollo de modelos de negocio disruptivos e integrar el talento externo de la comunidad emprendedora en una empresa con más de un siglo de historia. A él han presentado su candidatura un total de 941 startups en estos años de andadura, de las que 12 tuvieron la oportunidad de acelerar sus proyectos en España, y 5 en Brasil. Todas lo hicieron de la mano de mentores y expertos, para culminar con un proyecto piloto que se podía testar directamente en Estrella Galicia.