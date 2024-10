La falta de presupuestos del Gobierno pone en pie de guerra a los trabajadores de Navantia en Ferrol

Nuevo calendario de movilizaciones a la vista en Navantia Ferrol. El presidente del comité de empresa, Carlos Díaz (MaS), ha acusado al «Gobierno más progresista de la historia de este país», de tenerlos «encorsetados» con un techo presupuestario y «sin capacidad de negociación».

«Estamos hablando con la dirección y no hay avances porque dicen que no hay dinero, que no pueden reducir jornada por el límite presupuestario, que no pueden introducir el contrato relevo en los convenios colectivos porque eso cuesta, que no se puede mejorar el sistema de promoción porque solo tenemos un 0,7% de la masa salarial para acometer ese sistema de promoción», ha explicado Díaz.

El presidente del comité de empresa pronunció estas palabras tras celebrar una asamblea general en el astillero, en donde han aprobado un calendario de movilizaciones, que incluirá «una acción sorpresa a desarrollar la próxima semana». Mientras, este jueves ya han protagonizado una movilización que ha llevado a los operarios del sector naval hasta la sede de la delegación en Ferrol de Hacienda.

«Es un calendario de movilizaciones a nivel grupo, de todos los compañeros de los distintos centros de trabajo», ha asegurado Díaz, que también ha avanzado que van a mantener un encuentro con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para trasladarles su situación.

Para el 24 de octubre tienen programado reunirse en la Delegación del Gobierno en Galicia con el delegado, Pedro Blanco. «Tenemos intención de ir con las plantillas a manifestarnos», ha señalado, mientas que para el mes de noviembre apunta que trabajarán de cara a hacer «una gran movilización a nivel grupo, de todos los centros de Navantia, a mediados de noviembre en Madrid, ante la sede de Hacienda».

Pesar por el fallecimiento de un trabajador del naval ferrolano

Además de estas protestas por la falta de límites presupuestarios, los trabajadores de Navantia en Ferrol han guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de dos trabajadores que tras sufrir un accidente laboral en un astillero de A Graña, en este mismo municipio, el pasado jueves, y del que no lograron recuperarse de las heridas sufridas.

En este caso se han concentrado ante la sede de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER). «Trasladamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad con los compañeros y las familias», ha asegurado Díaz, dirigiendo luego hacía la sede del PSOE en Ferrol, en la calle Carmen, en donde han realizado una pitada como un muestra de «rechazo» al Gobierno por, ha insistido, tenerlos «encorsetados».