Fernández Somoza sigue ganando dinero con las dos últimas grandes sicavs de Galicia

A comienzos de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez puso coto a las sociedades de inversión de capital variable, las sicavs, a través de las que las grandes fortunas del país movían parte de su patrimonio y que tenían una serie de ventajas fiscales, como un Impuesto de Sociedades al 1%. La Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal estableció que todos los accionistas de estas entidades, que debían de ser al menos 100, debían tener una participación mínima de 2.500, una maniobra para acabar con los mariachis, o inversiones testimoniales que acompañaban en estos vehículos a los grandes inversores pero que no tenían capital. La normativa supuso un cierre en cascada de sicavs. De las que más patrimonio movían en Galicia, solo sobreviven las de Luis Fernández Somoza, empresario lucense que vendió Transportes Azkar y uno de los ricos de Forbes de la comunidad

Representadas por sus hijas y herederas de un imperio empresarial donde la joya de la corona es la sociedad inversora Subel, Fernández Somoza cuenta con dos sicavs que mueven un patrimonio conjunto de más de 232,5 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de hacer públicos sus resultados correspondientes al primer semestre de 2024. Tanto Currelos como Guntín de Inversiones han continuado ganando dinero, con unas rentabilidades por encima de las conseguidas en el mismo periodo del año anterior.

Currelos y Guntín

Gestionadas por Santander Private Banking Gestion, Currelos de Inversiones finalizó el primer semestre del año aumentando su patrimonio de 77 a 80,7 millones de euros, logrando una rentabilidad acumulada en 2024 de un 5,15 (un 4,91% en el mismo periodo del año anterior).

Por su parte, Guntín de Inversiones cerró el periodo con un patrimonio que se estiró de los 142,2 a los 151,8 millones de euros, con una rentabilidad de un 6,77%, frente al 6,05% de junio del año pasado.

Un cierre que no fue

La normativa que supuso el adiós de la mayoría de las sicavs en Galicia (de las que poseía Sandra Ortega, a las que manejaban los dueños de Megasa o la pareja de empresarios formada por Dolores Ortega y Juan Carlos Rodríguez Cebrián) establecía una serie de requisitos antes expuestos para eliminar la figura de los mariachis. Sin embargo, en caso de no cumplir con los mismos, la sociedad de inversión colectiva podía seguir funcionando como tal. pero con el Impuesto de Sociedades elevado del 1 al 25%.

Fue en febrero de 2023 cuando la gestora de ambas sicavs anunció que se darían de baja del registro de sociedades de inversión colectiva y que, en cumplimiento de la normativa, hasta el momento de hacerlo, procederían a aplicar un tipo impositivo del 25%. Sin embargo, el pasado octubre, Santander Private Banking anunció la marcha atrás, tras la decisión de la junta general de accionistas de ambas sociedades de no abordar su disolución. “Dicha decisión no afecta al tipo impositivo del impuesto de sociedades, que se mantiene para el ejercicio 2023 y siguientes en el 25% en tanto la situación no varíe”, especificó.

El último informe de Currelos de Inversiones indica que los cambios en la coyuntura económica “han supuesto para el fondo un comportamiento positivo en el mercado, ya que se ha visto favorecido por la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte”. Con un número de accionistas que descendió en 59 hasta los 117 partícipes, la sicav mantiene casi un 82% de su patrimonio invertido en otros instrumentos de inversión colectiva como Gaesco, Torrenova, Abaco…

En el caso de Guntín se trata de un 79% el patrimonio invertido en IIC, con nombres como Schroder, Seilern, Allianz, Amundo, BGF o BlackRock. El número de accionistas descendió en 53 hasta los 108.