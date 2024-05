La crisis diplomática atrapa al fondo del exdirector del Igape con casi todas sus inversiones en Israel

Las tensiones diplomáticas entre España e Israel van en aumento. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha advertido este jueves de que su país «no permanecerá en silencio» y que «habrá consecuencias serias» contra aquellos que reconozcan a Palestina como Estado.

Katz ha acusado a Irlanda, Noruega y España de «conceder una medalla a Hamás» mientras la embajadora israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon, ha abandonado el país tras lamentar lo que define como «unas decisiones vanas» por parte del Ejecutivo central. «No van a contribuir a la paz y la seguridad en Oriente Medio», ha vaticinado la representante de Israel, país en el que Inditex tiene cerradas de manera temporal sus 84 tiendas franquiciadas desde el pasado mes de octubre y en el que extiende sus tentáculos otra empresa con sede en Galicia.

La historia de The Foodtech Lab

Se trata de The Foodtech Lab. Con sede en Mondariz, la gestora de fondos de capital riesgo fue inaugurada en 2021 por Ricardo Nadal, histórico directivo de BBVA, y por el vigués Juan Cividanes, que estuvo al frente de Xesgalicia hasta 2016 para, posteriormente, dirigir el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Cividanes abandonó el Igape a finales de 2020 y al año siguiente puso en marcha The Foodtech Lab. En sus tres años de andadura, la gestora ha tejido un portfolio que actualmente conforman un total de cinco empresas, de las cuales todas, a excepción de una, están radicadas en Israel, país en el que cuenta con una delegación que encabeza la ejecutiva Roni Eiger. Sus primeras apuestas fueron Better Juice, con sede en la ciudad de Rejovot, y Maolac, radicada en Tirat Carmel.

Esta última centra sus trabajos en el «desarrollo de una línea de nuevas proteínas biofuncionales (BFP) de alto impacto que pueden integrarse en alimentos, bebidas, suplementos y cosméticos». «Para mejorar y garantizar la efectividad, nuestra IA (inteligencia artificial) identifica los productos lácteos y proteínas de origen vegetal similares biológicamente con proteínas disponibles en la leche materna», destaca la firma.

The Foodtech Lab está especializada en el sector agroalimentario y en las nuevas oportunidades de mercado de la mano de alimentos sintéticos. Entre sus intereses figuran empresas que apuesten por la «proteína de algas e insectos», así como «carne cultivada en laboratorio». Su objetivo es encontrar «alimentos funcionales» y «nuevos ingredientes» al tiempo que apuesta por firmas que lleven por bandera cuestiones como el «reciclaje», la «digitalización de la cadena de suministro» o el «empaquetado inteligente».

Todas las inversiones de The Foodtech Lab

Además de Maolac, The Foodtech Lab tiene también en su cartera de participadas a Better Juice. La gestora cofundada por Cividanes y Nadal y que tiene a Emilio Restoy como CEO irrumpió en su accionariado tras invertir 1,2 millones de euros. La startup israelí ha desarrollado una tecnología para reducir los azúcares de las frutas. Better Juice se vale de enzimas naturales y microorganismos no modificados genéticamente para ofrecer una solución para licuar frutas y transformar la sacarosa en fibra alimentaria y la fructosa en sorbitol.

En la ciudad israelí de Shekef tiene asentada su base de operaciones Brevel. Se trata de otra de las inversiones del fondo impulsado por Juan Cividanes. En este caso, la empresa pone en el punto de mira a una fuente de proteína marina: las algas. «Nuestra tecnología innovadora desbloquea todo el potencial de las microalgas, creando una alternativa auténticamente superior que es perfecta para la producción de masa». Además de reemplazo de la harina, la compañía también explora las posibilidades del uso de estas microalgas para la producción de, por ejemplo, lácteos.

Completan el ecosistema de participadas de The Foodtech Lab otras dos firmas: Treetoscope y Pack2Earth, con sede en Tel Aviv y Barcelona. La primera desarrolla una «plataforma de gestión de riego, una solución única que pone en manos de los productores conocimientos sin precedentes sobre el uso del agua en tiempo real de los cultivos e información generada por IA para informar sobre decisiones óptimas de riego».

Por su parte, Pack2Earth trabaja en el desarrollo de alternativas al plástico en materia de embalaje. Para ello, la firma ha impulsado los primeros materiales biobasados y compostables para el hogar. Estos pueden ser utilizados tanto para envases para productos secos o semilíquidos hasta bandejas, tapas o vasos que pueden desecharse en los contenedores de residuos orgánicos.

Luz verde de la CNMV

The Foodtech Lab cuenta como background en estos tres años el análisis de alrededor de un millar de empresas y se prepara para recibir un impulso en materia de inversión después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le diese luz verde para el lanzamiento del fondo Climate Fund I.

Según Alimarket, este va a contar con una cantidad de entre 30 y 50 millones de euros para invertir en startups del sector denominado como agrifoodtech tanto en Israel y Europa. El portal subraya que el objetivo de The Foodtech Lab pasa por invertir en una horquilla de entre 20 y 25 startups de base tecnológica en los próximos cuatro años.