La nueva vida del ex del Igape y Xesgalicia: invierte en alimentación con su propio fondo

Cambio de escenario para Juan Cividanes. El que fuera director general de Xesgalicia entre 2012 y 2018 y del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) entre 2016 y 2020 se reinventa en el sector privado con The Food Tech Lab.

Se trata de un fondo de capital riesgo especializado en el sector agroalimentario. Dotado de un capital inicial de 230.000 euros, la sociedad tiene a Juan Cividanes y a Ricardo Nadal como socios gestores. El ejecutivo vigués capitanea este fondo junto a un Nadal que desarrolló el grueso de su trayectoria profesional en BBVA.

En el banco que en la actualidad preside Carlos Torres se incorporó en 1994 y permaneció casi 22 años. Durante esta etapa, Nadal fue responsable del banco para mercados emergentes, así como de la división de consumo y retail y global head de finanzas corporativas. Tras abandonar la entidad en 2016, Nadal fundó al año siguiente la consultora Koru Advisors, especializada en asesoramiento a medianas empresas sobre fusiones y adquisiciones.

Así es The Food Tech Lab

Entre Cividanes y Ricardo Nadal llevan las riendas de The Food Tech Lab, fondo que fue fundado en 2021 y que tiene como sede fiscal al concello de Mondariz pese a tener su base de operaciones en Madrid. Desde allí estudia oportunidades de inversión en el sector agroalimentario que por el momento se han saldado con un total de tres operaciones.

Según recoge el Anuario SpainCap 2023, el fondo de Cividanes y Nadal ha destinado 2,6 millones de euros a entrar en el capital de tres empresas. El movimiento más reciente ha sido el de Coalchry Green. De acuerdo al anuario, The Food Tech Lab habría dedicado un total de 500.000 euros a hacerse con una participación en esta empresa especializada en soluciones innovadoras de reciclaje. La compañía italiana quiere dar una vuelta de tuerca al proceso de reciclaje de envases multicapa para alimentos y bebidas con una tecnología innovadora, sostenible y orgánica.

La operación más voluminosa es la de Better Juice. The Food Tech Lab irrumpió en su accionariado en 2021 tras invertir un total de 1,2 millones de euros. Se trata de una startup con sede en Israel que ha desarrollado una tecnología para reducir los azúcares de las frutas. En concreto, usando enzimas naturales y microorganismos no modificados genéticamente, Better Juice ofrece una solución para licuar frutas y transformar la sacarosa en fibra alimentaria y la fructosa en sorbitol.

Completa el catálogo de inversiones Maolac. También con sede en Israel, la startup es capaz de crear un alimento con los mismos beneficios nutricionales que la leche materna humana. Para ello extraen proteínas del calostro bovino y análogos de origen vegetal. Con esta solución, la compañía avanza, además, en la economía circular al aprovechar un producto, el calostro bovino, del que cada año se desperdician más de cinco mil millones de litros que son vertidos por los desagües.

Esquiva la ley de incompatibilidades

Cividanes arrancó su etapa en The Food Tech Lab menos de un año después de dejar el Igape. Fue en octubre de 2020 cuando dejó su puesto como director general (su vacante la ocupó Fernando Guldrís) para, en junio de 2021, inaugurar este fondo con el que sortea la normativa de incompatibilidades.

Y es que la ley de transparencia define que los cargos públicos que abandonen sus cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo. En el caso de Cividanes, pese a capitanear ahora un fondo que tiene una actividad similar a la de Xesgalicia, su foco de inversión se encuentra alejado, toda vez que todas sus inversiones han sido de empresas extranjeras que, por tanto, quedan fuera del rango de acción de Xesgalicia.