Galicia tiene a la venta 400 pazos de más de un millón de euros

El circuito del lujo en Galicia sobrepasa los grandes pisos en los cascos históricos de las ciudades. Según los datos del Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), en la comunidad hay actualmente más de 400 pazos o casonas señoriales, fortalezas, castillos y casas de tipo indiano a la venta. ¿El denominador común? Su precio, en todos los casos, supera el millón de euros.

El 60% de las mismas, 240, se concentran en la provincia de Pontevedra, mientras que el área coruñesa se queda con 130. La oferta es más reducida en Lugo, unos 20 inmuebles, y en Ourense, que tiene a la venta una docena de propiedades con estas características.

El perfil del comprador

Pero, ¿quién puede acceder a estos inmuebles? Desde Fegein explican que el perfil del comprador en más de un 80% es nacional. Aún así, la pandemia, ha impulsado las operaciones online en este segmento. “Se trata en su mayoría de empresarios de éxito o altos ejecutivos de grandes empresas, con unas edades comprendidas entre los 40 y los 55 años. Por norma general, estos inmuebles se compran con una reducida financiación bancaria. Lo más habitual es que sean adquiridos como vivienda de reposición o por personas que tienen que trasladar su residencia por motivos laborales”, explican desde la patronal inmobiliaria.

Leer más: La pandemia obliga a cerrar y poner en venta más de 230 hoteles en Galicia

Benito Iglesias, el presidente de Fegein, explica que para poder cerrar una venta de este tipo “es imprescindible el trato exclusivo”. “Antes de enseñar una propiedad de este tipo, tanto su propietario como el consultor inmobiliario ya se habrán encargado de limpiar, pintar, abrillantar, pulir… Se apuesta mucho por incluir elementos decorativos neutros pero de alto standing, así como poner ropa de hogar acorde a la estación. Son detalles que generan un valor añadido a un inmueble de estas características en el momento de su presentación”, comenta.

Sin financiación ni prisa

“Actualmente en Galicia hay a la venta más de 400 propiedades exclusivas que exceden el millón de euros. La venta se debe en muchos casos a que los propietarios o bien necesitan liquidez o bien tienen problemas para afrontar los gastos fijos que genera el mantenimiento de estas históricas construcciones. Los clientes dispuestos a comprar buscan en gran medida la privacidad, grandes espacios abiertos interiores y amplia extensión de terreno en el exterior”, comenta Iglesias, que explica que piscina y amplios jardines son complementos necesarios para encontrar salida a estas propiedades. Su tiempo de venta suele ser superior a la media. “Por norma general, los compradores de este tipo de viviendas no necesitan financiamiento y no suelen tener prisa”, apunta. “Todo lo que está a precio se vende, y lo que no, sigue en el mercado años y años”, concluye.

El top de las viviendas gallegas de lujo en venta

Provincia de A Coruña

Casa-fortaleza en Corcubión. 3.000.000 de euros

2. Chalet en primera línea de playa en San Xoán. 5.000.000 de euros

3. Chalet en playa de Aro en Negreira. 3.500.000 de euros

4. Palacete en Ciudad Jardín, A Coruña. 2.450.000 de euros

5. Pazo de Armuño en Bergondo. 3.800.000 de euros

6. Fortaleza en Cee. 6.000.000 de euros

Pontevedra

Pazo Sineiro ubicado en la parroquia de San Martiño de O Grove. 7.800.000€

2. Chalet en Coruxo, frente a las Islas Cíes. 3.800.000€

3. Chalet de lujo en Baiona. 2.700.000 €

4.- Pazo en Moraña. 3.000.000€

5. Mansión en Tui. 1.000.000€

6. Chalet en Noalla – Sanxenxo. 3.100.000€

Lugo

Chalet modernista en Viveiro. 1.680.000€

2. Mansión en Chantada. 1.700.000€

3. Mansión Indiana en Viveiro. 1.100.000€

4. Chalet en Ribadeo. 1.100.000€

5. Pazo en O Saviñao. 1.000.000€

6. Pazo en Pantón. 1.100.000€

Ourense

1. Chalet en Coles. 2.600.000€

2. Chalet en la propia ciudad de Ourense. 1.450.000€

3. Chalet en Avión. 1.000.000€

4. Chalet en Pereiro de Aguiar. 1.200.000€

5. Chalet en Punxín. 1.000.000€

6. Chalet en Piñor-Barbadás. 1.500.000€