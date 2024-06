García Diéguez deja la presidencia del Dépor tras subirlo a Segunda y sacarlo de concurso

Punto final para la etapa de Álvaro García Diéguez. El que fuera director general de Abancaseguros se ha despedido este miércoles del Real Club Deportivo de La Coruña tras la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas. El ejecutivo gallego de 65 años de edad asumió las riendas del club blanquiazul en julio de 2023, una etapa de casi un año que ahora toca a su fin ante su jubilación.

Durante este mandato, el Deportivo ha consumado su regreso a Segunda División tras cuatro años de travesía por el desierto de la Primera RFEF, al tiempo que la sección femenina (el Deportivo Abanca) ha sellado su ascenso a la Liga Iberdrola (Primera División).

«En los próximos días, al concluir todos los procesos de firma de estos importantes acuerdos, cesaré de mi cargo. Ha sido una experiencia apasionante y la más intensa de mi vida profesional», ha explicado García Diéguez, que ha reivindicado los éxitos deportivos del club y el saneamiento de sus cuentas durante esta etapa.

«Me voy con la satisfacción de aportar mi granito de arena y la ilusión de que queda por delante un período magnífico. La salida del concurso y la vuelta al fútbol profesional, la renovación del convenio, la elaboración de un plan estratégico basado en la sostenibilidad económica y la apuesta por la cantera. Será un antes y un después de nuestro querido Deportivo»», ha destacado.

«El comienzo de uno de los mejores periodos de la historia del Dépor»

A su juicio, este «es el comienzo de uno de los mejores periodos de la historia del Dépor». No en vano, el club quedará libre de deuda por primera vez en su historia a partir del 1 de julio. Además, el conjunto herculino saldrá de concurso de acreedores con 24 años de adelanto al tiempo que aborda su inversión millonaria para modernizar la ciudad deportiva de Abegondo y ha rubricado una nueva concesión para el uso del Estadio Abanca Riazor por otros 25 años.

Leer más: El Dépor convoca una junta para reequilibrar su patrimonio ante la vuelta al fútbol profesional

Es por ello que García Diéguez ha declarado sentirse «con la sensación del deber cumplido y el orgullo de que aquellas cosas que nos planteábamos hacer en mi primera comparecencia, las hemos cumplido todas». «Y, bueno, hemos conseguido los ascensos de nuestros primeros equipos», ha añadido.

Leer más: La alcaldesa de A Coruña anuncia la firma de la paz con el Deportivo

«Me voy después de haber vivido momentos maravillosos, increíbles. Como deportivista y como presidente. Ha sido verdaderamente especial para mí el título conseguido en Castellón. A lo mejor ha habido momentos malos, pero ya casi me estoy olvidando de ellos», ha explicado, antes de destacar que ha podido «descubrir personas que me han ayudado a recorrer este camino: Imanol [Idiákez], Irene [Ferreras], Mercedes [Cernadas], [Carlos] Ballesta, [Álex] Bergantiños… Estaré siendo muy injusto con otros a los que me llevo en el corazón. Esas personas dejan de tener un presidente pero se quedan con un amigo», ha subrayado García Diéguez, que deja así vacante la presidencia del Deportivo de La Coruña.

A su salida del consejo de administración se suma la de Álex Bergantiños, de modo que la cúpula del Deportivo queda conformada, a la espera de nuevas incorporaciones, por Carlos Ballesta, Michelle Clemente Escotet y José Vicente Fernández.