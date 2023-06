La hermana de Amancio Ortega sigue de compras: invertirá 5,5 millones en el capital de empresas

Josefa Ortega dice adiós a los años de la pandemia invirtiendo. Lo acaba de hacer con la adquisición de Altia, la tecnológica de Tino Fernández, de la que ha tomado un 5,66% del capital el pasado mes de mayo, con un desembolso de unos 11 millones de euros. Y lo seguirá haciendo, a decir por los postulados que transmite su holding inversor en la memoria que acompaña a sus cuentas, las de 2022.

Incio Inversiones, controlada por Josefa Ortega Gaona y sus dos hijos, María José y Miguel Jove Ortega, fue constituida en 2001 y cuenta actualmente con unos activos de 128 millones al cierre de 2022, según las últimas cuentas de la compañía presentas en el Registro Mercantil de A Coruña. Su patrimonio, unos 126,7 millones. Un holding que semeja todo un portaaviones empresarial.

Escenario de inversiones

Pues bien, Incio Inversiones, presente en el capital también de otras sociedades que tienen mucho de discretas apuestas empresariales, no oculta sus intenciones para los próximos años una vez superada la pandemia. “Como consecuencia de la declaración de pandemia internacional el 11 de marzo de 2020 por el brote epidémico de Covid-19 se han visto reducidas las oportunidades de inversión y las inversiones llevadas a término fueron menos de las esperadas”, explican en su memoria los administradores de Incio Inversiones.

Leer más: La piedra en el zapato de las inversiones de la hermana de Amancio Ortega y Castellano

También detallan que la sociedad mantiene en depósitos a corto plazo y tesorería unos 5,5 millones de euros (datos al cierre del ejercicio 2022, sin especificar si parte de ese importe se ha destinado a Altia), y que “se conservan temporalmente dichos saldos con la finalidad de poder afrontar las inversiones representativas del capital en sociedades de más del 5% previstas en los próximos ejercicios de forma directa”. Toda una declaración de intenciones la suya, en cualquier caso.

Planes para Riocaldo

Josefa Ortega abre el abanico de las inversiones, al asegurar que ese saldo que se conserva en tesorería (esos 5,5 millones) no solo se destinará a inversiones en empresas, sino también se reserva “para poder financiar las adquisiciones inmobiliarias que tanto de forma directa o a través de su sociedad participada Riocaldo Inversiones SL se realizarán en un futuro próximo”, dicen. Y todo, “sin necesidad de acudir a financiación bancaria, siguiendo la tendencia de los ejercicios anteriores”, puntualizan.

Leer más: La guerra de la hermana de Amancio Ortega con Hacienda destapa parte de su fortuna oculta

Incio Inversiones firmó un discreto 2022 si se atiende a su cuenta de resultados. Durante el pasado ejercicio el holding de la hermana de Amancio Ortega no ha recibido dividendos de ninguna de las sociedades en las que participa. En cuanto a la participación en Riocaldo Inversiones, que viene a ser el brazo inmobiliario, como Ferrado Inmuebles con Rosp Corunna y Sandra Ortega, los gestores aclaran que “conviene destacar que en el presente ejercicio no ha tenido lugar ninguna aportación no reintegrable de socios”. Solo Riocaldo tiene un patrimonio de 75 millones de euros.

Caída del beneficio neto

La sociedad de Josefa Ortega ha reducido su beneficio neto a prácticamente la cuarta parte en un año, pasando de los 1,8 millones de 2021 a apenas 482.600 euros. Son las inversiones financieras las que cada ejercicio determinan la cuenta de resultados de Incio. Por ejemplo, su beneficio de explotación el año pasado se situó en negativo en 208.000 euros, cuando en 2021 había presentado unos números rojos de 152.000 euros. Y, en esa línea, en el epígrafe de deterioros y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros se anotó el año pasado 2,2 millones en positivo, frente al importe negativo de 2021. Consecuencia de ello, según las cuentas, el resultado financiero de Incio fue el año pasado de 1,3 millones de euros.