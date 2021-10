Iberdrola presiona: no repercutirá la subida de la luz si Ribera retira el ‘decretazo’

Iberdrola no cede. Presiona al Gobierno para tumbar el decreto que recorta sus beneficios, una medida con la que el Ejecutivo quería compensar la escalada de precios de la luz. La eléctrica dice en un comunicado que renovará los contratos de los clientes industriales que lo soliciten para evitar que tengan un problema de costes, pero siempre y cuando el Gobierno retire esa tasa que minora los beneficios en el mercado mayorista eléctrico a las tecnologías no emisoras, entre ellas algunas renovables.

El grupo que dirige Ignacio Sánchez Galán, que había advertido de la necesidad de renegociar los contratos, asegura ahora que asumirá los mayores costes sin repercutirlo a la industria para no afectar a la competitividad, “siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos”.

Puerta abierta del Gobierno

La compañía pide al Ejecutivo la retirada del real decreto-ley y la ley que recortan la retribución que esas tecnologías obtienen en el mercado por el alto precio del gas y el CO2. Sánchez Galán aseguró que «se constata la voluntad del Gobierno de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo«.



La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó la semana pasada que se buscará una fórmula para no aplicar la minoración de beneficios a las eléctricas que garanticen precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.

Iberdrola se ha mostrado favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el real decreto-ley y en la ley que minoran los beneficios en el mercado de las centrales no emisoras y que no consumen gas ni emiten CO2, «incluida su retirada». Según la eléctrica, haber mantenido en lo que va de año los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros.

Las eléctricas pierden 1.000 millones al mes

La compañía ha explicado que las empresas eléctricas no se han beneficiado del incremento de los precios de la luz, sino que, al contrario, han soportado los costes «desorbitados» del precio del gas natural. En opinión de Iberdrola, «el Gobierno debe corregir dos errores, el real decreto y la ley, que bien seguro se produjeron por falta de información».

De hacerlo, Iberdrola se convertirá en la primera compañía española que renovará los contratos a los clientes industriales que lo soliciten y la segunda en el mundo que asumirá ese esfuerzo en la medida de sus posibilidades, pero «siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables».

Según Iberdrola, la tasa sobre la energía no emisora del real decreto-ley 17/2021 está suponiendo un grave perjuicio de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas. Además, ha recordado que la Comisión Europea ha constatado el error de esta regulación por falta de información del Gobierno de España.