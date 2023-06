Inditex pulveriza a Shein y vale en bolsa más que H&M y Uniqlo juntas

Viento en las velas para el grupo de Amancio Ortega. Inditex ha escalado este viernes un 2,23% en bolsa recuperando una capitalización bursátil superior a los 100.000 millones de euros, un valor que perdió en septiembre de 2021, antes de la marcha de Pablo Isla de la compañía, de la entrada de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y del ascenso de Óscar García Maceiras a consejero delegado.

Previsiones al alza

Inditex acomete este arreón en el IBEX35 a unos días de presentar los resultados de su primer trimestre fiscal (lo hará el próximo miércoles) y con las previsiones favorables de los analistas. El consenso de mercado pronostica que la matriz de Zara cerrará las cuentas de los tres primeros meses de su año fiscal (de febrero a abril) con un beneficio neto de 989 millones de euros, un 30% sobre las ganancias acuñadas en el mismo periodo del año anterior. Las ventas escalarán hasta los 7.550 millones de euros, un 12% más.

Una de las últimas casas de análisis en pronosticar el salto de Inditex ha sido Citigroup, que esta misma semana elevó el precio objetivo de la acción hasta los 35 euros, reiterando su recomendación de compra. El Sabadell también lleva el precio del título a los 34,5 euros y argumenta que los resultados interanuales serán mejores, entre otros factores, ya que en el primer trimestre del año pasado se comió la mayor parte de las provisiones por el cierre de actividad en Rusia y Ucrania (unos 216 millones de euros).

Casi 40.000 millones por encima de Shein

En cualquier caso, con esta valoración en bolsa, la textil vuelve a evidenciar la distancia con sus rivales. Baste un dato: no solo pulveriza a Shein (aunque no es una cotizada y sus resultados no son públicos, al estar inmersa en rondas de financiación sí tiene una valoración por parte de sus potenciales inversores), sino que vale más para el mercado que H&M y Fast Retailing juntas (y eso que también estas dos compañías han mejorado resultados).

A mediados del pasado mayo, la ultralow cost china llevó a cabo una nueva ronda de financiación con la que levantó 2.000 millones de dólares. No obstante, según informó The Wall Street Journal, esto redujo a un tercio la valoración que le otorgaban sus inversores, que en abril del año pasado alcanzó los 100.000 millones de dólares. En la actualidad, de acuerdo con esta publicación, estaría en los 66.000 millones de dólares, unos 61.000 millones de euros al cambio.

Cinco veces el valor de H&M

El valor bursátil de Inditex en este momento supera al que presentan, juntos, dos de sus históricos competidores. Este viernes, H&M cerró sesión en la bolsa de Estocolmo con una subida de un 2,36%. Con un rebote en lo que va de año de un 12% en su capitalización, el valor que le otorgan los inversores, al cambio, superaría en poco los 20.000 millones de euros. Es decir, los de Marta Ortega quintuplican su valor en bolsa.

De las grandes compañías de moda asequible la que más se le acerca, y sigue estando a más de 30.000 millones de distancia, es Fast Retailing, el gigante japonés dueño de Uniqlo, que en la actualidad presenta una capitalización de 67.300 millones de euros.