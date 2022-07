Inditex retiene el trono del Ibex pese a perder una cuarta parte de su valor en bolsa en seis meses

Inditex vuelve a teñirse de rojo. Las acciones de la multinacional con sede en Arteixo protagonizan una caída del 2,7% a mediodía de un jueves marcado por las caídas generalizadas de la bolsa.

El retroceso de Inditex supera al del 2,2% que sufre el Ibex 35 a media sesión. También es ligeramente superior al 2,6% que se deja Iberdrola, su principal rival en la carrera por liderar el ranking del índice por capitalización bursátil.

Y es que, pese a estas nuevas caídas que elevan hasta el el 23,5% el terreno perdido por Inditex en bolsa en lo que va de 2022, la compañía fundada por Amancio Ortega retiene el trono del selectivo español de referencia.

Casi 3.500 millones más de valor que Iberdrola

En concreto, la capitalización de Inditex se sitúa ahora en los 66.634 millones de euros. Se trata de casi 3.500 millones más que los 63.230 millones de euros de Iberdrola, que el pasado mes de marzo logró dar el sorpasso a la firma gallega, pero que en las últimas semanas se ha vuelto a ver superada.

La recuperación en su cuenta de resultados tras la crisis por el Covid-19 no se traslada, por le momento, con la misma intensidad al parqué. No en vano, las ventas de Inditex se dispararon un 36% en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2022 (el primero de Marta Ortega como presidenta de la compañía en sustitución de Pablo Isla). El porcentaje dobla al 17% logrado por la sueca H&M, pero se queda por debajo del 80% experimentado por Associated British Foods (matriz de Primark).