Industria y construcción tiran de la economía gallega, que crece un tercio menos que la española

El Foro Económico de Galicia pone cifras a la recuperación de la economía en Galicia. El último informe de coyuntura de la entidad, que tiene a Fernando González Laxe como coordinador y a José Francisco Armesto, Patricio Sánchez y Santiago Lago Peñas como autores

Santiago Lago Peñas como autores, revela que el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad se sitúa ahora un 1,2% de sus registros anteriores a la pandemia.

«En un panorama de recesión en la zona euro en el primer trimestre del año, inducida fundamentalmente por los resultados negativos de la economía alemana, el PIB español y, en particular, el gallego, muestran cifras de crecimiento del 0,6% y del 1,15%, respectivamente», revelan desde el Foro Económico de Galicia. Según sus cálculos, «con estos datos, España consigue por fin volver a los valores anteriores a la crisis, mientras que Galicia se sitúa un 1,2% por encima del nivel anterior a la pandemia».

Industria y construcción tiran del PIB gallego

Este hito se da después de que el PIB gallego haya crecido un 2,8% interanual. Se trata de un dinamismo mayor al de países del entorno como Francia, Italia o Portugal, pero que se queda por debajo del 4,2% registrado por la media española.

En términos interanuales, el PIB gallego creció un 2,8%, casi punto y medio por debajo de la media española (4,2%), mostrando, no obstante, un mayor dinamismo no solo respecto a la media europea y la Eurozona, sino también en comparación con países como Francia, Italia o Portugal.

«El crecimiento del PIB de Galicia se sostiene por una demanda exterior positiva que aporta 2,6 puntos al crecimiento del PIB agregado, con sólo dos décimas en el caso de la demanda interior. En el primer trimestre de 2023 destaca el dinamismo de la inversión (crece un 3,3 %), el único componente que muestra un mejor comportamiento que la media española, lo que contrasta con la contracción del gasto en consumo final, tanto privado (-0,4 %) como público (-0,2%)», concluye el informe.

En el apartado de oferta, la industria y la construcción han sido los sectores que más han tirado de la economía gallega. El sector manufacturero se dispara un 8,9% respecto a un 2022 marcado por la escalada de los costes energéticos y la huelga del transporte, un porcentaje que duplica al de la construcción (un 4%). El sector servicios repuntó un 1,8% mientras que el primario se estancó y registró un crecimiento del 0,3%.

Desde el Foro Económico de Galicia también añaden que «la productividad del tejido productivo gallego sigue siendo una asignatura pendiente respecto a la media española, situándose por debajo del 95% tanto en horas trabajadas como en puestos de trabajo equivalentes, siendo la baja productividad en la industria manufacturera uno de los principales problemas de la economía». Esta se sitúa, según la entidad «en el 68,2% de la media española en puestos de trabajo y en el 71,6% en horas trabajadas. Sólo la construcción tiene una productividad superior a la media estatal», recalcan.

En paralelo, el informe destaca que los puestos de trabajo equivalente a tiempo completo se incrementaron en un 1,2%, mientras que las horas trabajadas lo hicieron un 0,5% (frente al 1,6% registrado el trimestre anterior). En este sentido, desde el Foro Económico de Galicia aseguran que el mercado del trabajo «presenta un mayor dinamismo» en el conjunto de España que en Galicia.