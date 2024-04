El Puerto de A Coruña da el ‘ok’ a la concesión del muelle de Batería a la Fundación Marta Ortega

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado la concesión a la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) para que pueda continuar con sus actividades culturales en el muelle de Batería. Por otro lado, también se adjudicó la obra de la red ferroviaria interior de Punta Langosteira.

La Fundación MOP solicitó una concesión en el muelle de Batería por un plazo de seis años, con posibilidad de prorrogarlo anualmente por otros tres años. Una vez tramitada la solicitud, el consejo de administración dio el visto bueno al otorgamiento de la concesión.

Según se recoge en la solicitud, «la Fundación consolida así el proyecto iniciado en 2021 en el muelle de Batería con una exposición fotográfica de Peter Lindbergh, tras haber acondicionado una nave y unos antiguos silos de cemento», explica la Autoridad Portuaria. Esta muestra, recuerda, tuvo continuidad con exposiciones de las obras de Steven Meisel y, en la actualidad, de Helmut Newton.

La previsión que plantea la Fundación MOP es mantener en el tiempo estas actividades, en el mismo espacio que ya utiliza ahora con la figura de una autorización.

Red ferroviaria del Puerto exterior

Con respecto al puerto Exterior, el Consejo adjudicó las obras de la red ferroviaria interior y su prolongación a Sacyr Construcción, con un plazo de 23 meses y un presupuesto de 22,3 millones de euros que serán financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea, como el resto del acceso ferroviario.

Tras la adjudicación, las obras de la red interior podrán comenzar el próximo verano y finalizar a mediados de 2026, cuando está previsto que concluyan también las obras de la conexión con la red, de forma que el acceso ferroviario del puerto exterior ya podrá entrar en servicio.