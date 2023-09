Luz verde a la red ferroviaria interior del puerto exterior de Langosteira

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado este martes el proyecto para la licitación de la red ferroviaria interior del puerto exterior de Punta Langosteira. La iniciativa contratará con un presupuesto de 27,5 millones de euros que se financiarán con cargo a los fondos Next Generation.

Una vez recibido el visto bueno del Consejo, y tras la publicación de la licitación, las empresas interesadas tendrán un mes para presentar sus ofertas con un plazo máximo de ejecución de las obras de 23 meses. Así, se estima que los trabajos comiencen en el primer semestre de 2024 y concluyan antes del verano de 2026, fecha en la que se prevé que finalice también la construcción del enlace que conecta la red general actualmente en ejecución.

Características del proyecto

El proyecto consta de un trazado con un haz de 4 vías que se separan por pares a ambos lados del vial principal de acceso de vehículos al puerto. Se completa con una prolongación en la zona más cercana al dique de abrigo del puerto exterior, con una plataforma ferroviaria de 3 vías, como área de apoyo para los trabajos de composición y descomposición de los convoyes.

Además de ello, también contempla la ejecución de la infraestructura completa, apta para permitir las maniobras de los trenes en su ciclo de carga, descarga y transporte de las mercancías. Incluye todas las obras precisas, como son el movimiento de tierras, drenajes, reposición de servidumbres, superestructura ferroviaria, instalaciones de seguridad y comunicaciones, y el edificio técnico.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, mostró su satisfacción por la licitación de esta obra, que permitirá poner en servicio en 2026 el transporte ferroviario en Punta Langosteira, lo que supondrá una importante mejora para la competitividad de las empresas operadoras.

Fernández Prado, no obstante, recordó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aún debe definir la solución técnica a la salida sur de Langosteira, que conectará el puerto directamente con el Eje Atlántico en sentido Santiago. Por ello, compartió con los consejeros su preocupación por no haberse podido reunir todavía con el Comisionado para el Corredor Atlántico de mercancías, Jose Antonio Sebastián, a quien le envió una carta el pasado día 13 de septiembre solicitando mantener una reunión para abordar los asuntos que afectan al Puerto de A Coruña en relación con la planificación de las infraestructuras ferroviarias.

Cambios en el Consejo

En la última reunión se han incorporado como consejeros, en representación de la Xunta, Fabiola García, conselleira de Política Social e Xuventude, en sustitución de Susana Lenguas, expresidenta de Portos de Galicia; y, en representación del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, primer teniente de alcaldesa y concejal delegado del área de Economía y Planificación Urbana, en sustitución de Francisco Dinís Díaz Gallego, concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda.

Fernández Prado agradeció el trabajo desarrollado por Susana Lenguas y Díaz Gallego, y dio la bienvenida al Consejo a Fabiola García y Lage Tuñas.

En relación con el Ayuntamiento de A Coruña, expresó asimismo la voluntad de la Autoridad Portuaria de retomar las conversaciones sobre el futuro de la fachada marítima, valorando muy positivamente la intención que han mostrado los tres grupos municipales de llegar a acuerdos en este asunto tan relevante para el futuro de la ciudad.