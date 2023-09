Los puertos de A Coruña, Ferrol y Vigo cargan contra el comisionado del Corredor Atlántico por excluirlos del encuentro en Santiago 

Las Autoridades Portuarias de A Coruña y de Ferrol han mostrado su disconformidad por no haber sido incluidos en la reunión celebrada este martes, 12 de septiembre, en Santiago entre el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, con la patronal.

En una misiva enviada a Sebastián, el presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad herculina, Martín Fernández Prado, critica que en estos meses que han transcurrido desde su nombramiento, «el comisionado aún no se ha reunido con el Puerto, a pesar de la importancia de Punta Langosteira para el transporte de mercancías y la intermodalidad, y de los proyectos que están en marcha en Langosteira».

“Considerando la relevancia de los puertos, y en nuestro caso del puerto exterior, en la logística del transporte de mercancías y su intermodalidad, no ha sorprendido habernos enterado únicamente por los medios de comunicación de que usted ha mantenido en Santiago de Compostela una reunión con la Confederación de Empresarios de Galicia para abordar la situación actual y las perspectivas de futuro del Corredor Atlántico, sin haber contado con la participación de esta Autoridad Portuaria”, expone la carta.

Al respecto, su presidente reivindica la importancia de Punta Langosteira para el transporte de mercancías y la intermodalidad, así como los proyectos que están en marcha en el puerto exterior. En este contexto, solicita una cita «a la mayor brevedad posible» con el comisionado, para conocer «directamente» los proyectos y «aportar propuestas», tras subrayar que la Autoridad Portuaria de A Coruña «debe participar en el plan director del corredor atlántico».

Ferrol

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, ha catalogado de «decepcionante» el que se haya excluido a esta entidad de la reunión. «Después de ocho meses esperando algún movimiento por parte del comisionado, lo que nos encontramos es que cuando por fin decide venir a Galicia lo hace con una reunión a puerta cerrada», ha lamentado Barea. Por ello, ha trasladado su oposición a que se «obvie a las autoridades portuarias, que son un factor imprescindible en cualquier cadena de transporte como es, en este caso, el corredor atlántico de mercancías».

Por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cribrao se critica que «es inadmisible que, a día de hoy, esta autoridad portuaria no haya tenido ni un solo contacto con el comisionado» y que, «en este asunto tan importante para el futuro de Ferrolterra, prevalezca una especie de oscurantismo». «Nos parece una falta de respeto, no solo al puerto, sino a la ciudad y la comarca», censura. «Dice mucho que en todo este tiempo no hayamos tenido contacto alguno y no tengamos información sobre el plan director», agrega.

Por último, Barea reclama que se les traslade «información, certezas y compromiso con esta comarca que lo que necesita es apoyo y no incertidumbre». «Reclamamos que no se deje al margen a las autoridades portuarias», pues exige al Gobierno que «no se olvide de Ferrol» y que esta ciudad «no puede quedar nunca fuera del corredor».

Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo también ha enviado una carta al comisionado manifestando su malestar. La institución que preside Carlos Botana recuerda que el pasado mes de marzo tenía prevista la visita de una delegación del comisionado del Gobierno a sus instalaciones. Un encuentro que, finalmente, fue anulado. «Desde entonces, no hemos vuelto a recibir noticias», ha advertido.

El máximo responsable portuario subraya, además, «lo importante que es para la Autoridad Portuaria de Vigo y el tejido empresarial de su entorno el corredor atlántico para desarrollar la intermodalidad de los puertos».

Botana hace hincapié en la responsabilidad de coordinar el pilar de Puertos de la Estrategia Atlántica 2022-2024. «Los ejes centrales de esta estrategia atlántica se basan en el Green Deal europeo, una transición justa y una metodología participativa», incide.

Una hoja de ruta en la que el Puerto de Vigo asegura que trabaja desde 2016 dentro de su estrategia Blue Growth y en la que afirma haber cosechado «grandes resultados».

Por ello, demanda que la Autoridad Portuaria de Vigo «debe participar» en el desarrollo del plan director del corredor atlántico y «ser conocedora, de primera mano, del estado actual de esta infraestructura, vital para la descarbonización y la mejora de la competitividad», por lo que reclama al comisionado que «atienda» su petición y se reúna «a la mayor brevedad posible, con el único objetivo de trabajar juntos para lograr un plan director de la máxima calidad».