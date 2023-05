La llegada de Navantia a Langosteira levanta las primeras ampollas en Ferrol

División en la política gallega por el plan de Navantia para desembarcar en Punta Langosteira con una planta para la eólica marina. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha hecho un llamamiento a «todas las administraciones públicas involucradas» en el sector eólico marino, «nominalmente a la Xunta de Galicia, a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y también a Navantia» a mantener su apuesta por Ferrolterra.

Durante un acto este jueves con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, Mato ha defendido que tienen que tener claro que «para Ferrolterra es irrenunciable ese sector industrial» y que la comarca «tiene que liderar» la fabricación de componentes para esta tecnología.

«Siempre me he puesto a disposición tanto de la Xunta como de la Autoridad Portuaria para no perder esta oportunidad y creo que sería un error que pagaríamos los próximos años si consentimos que se deslocalice el hub y el ecosistema industrial que ya tenemos hoy, que está alimentando a muchas familias y dando trabajo a muchos trabajadores», ha detallado el alcalde. «Creo que eso, desde mi punto de vista, sería inaceptable y un error mayúsculo», ha sentenciado.

El exalcalde de Ferrol ve «una agresión más» a la ciudad

Por su parte, Jorge Suárez, candidato de Ferrol en Común, ha tachado de «amenaza en toda regla» el proyecto de la empresa pública para recalar en el puerto exterior de A Coruña. Durante una visita al astillero ferrolano junto al secretario general del PCE, Enrique Santiago, Suárez ha destacado que la ciudad departamental tiene «suficiente suelo industrial, suficientes potencialidades» para ser «un núcleo tanto de la industria naval como de la industria eólica». «Y esas decisiones, que al final no dejan de ser políticas, parecen una agresión más a nuestra ciudad y a nuestra comarca», ha lamentado.

En este contexto, Suárez ha cargado contra la Xunta «No puede mandar mensajes contradictorios, diciendo que apoya el empleo en Ferrol, y por otra parte dispersando lo que debe estar todo en un núcleo industrial». «Se apuesta a que Ferrol sea el polo industrial del noroeste de Galicia, pues no podemos tapar las necesidades de otras ciudades con productos artificiales», ha esgrimido.

Rueda niega un traslado

Al salto de Navantia a Punta Langosteira también se ha referido Alfonso Rueda. Según el presidente de la Xunta de Galicia, «no es una cuestión de traslado», ya que «hay tanto potencial de desarrollo que lo necesario es seguir teniendo espacios y seguir produciendo».

Es por ello que ha afirmado que el uso de Punta Langosteira «será complementario» al de unas instalaciones en Fene que la empresa pública prevé que operen al 100% ante el boom de proyectos para la eólica marina. «Va a seguir habiendo aquí, tal y como se está haciendo, y habrá también en otros lugares de Galicia, porque esto tiene un potencial enorme, tenemos que ser capaces de verlo y de atender esas necesidades», ha explicado Rueda.

El presidente de la Xunta ha efectuado estas declaraciones en las instalaciones del CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol, en donde se ha reunido con las juntas directivas de los clústeres del naval y de las energías renovables, Aclunaga y Cluergal. «No se le saca nada a nadie, se sigue creciendo y se sigue produciendo», ha concluido.