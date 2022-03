La huelga paraliza el transporte de carbón a Endesa en As Pontes en plena crisis energética

En plena crisis energética, la térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) pasa a formar parte de la ingente lista de factorías afectadas por la huelga en el transporte. A pesar de estar en pleno proceso de cierre, este aún no ha sido aprobado por el Gobierno central, por lo que debe mantenerse en funcionamiento para atender las necesidades del sistema. El pasado día 15 de marzo, hace poco más de una semana, la planta, en concreto uno de sus cuatro grupos, volvió a reactivarse tras ser reparado. Sin embargo, la situación actual ha paralizado el transporte de carbón desde el puerto de Ferrol a sus instalaciones.

De momento, Endesa sigue quemando carbón, pero si la situación no se corrige podría verse forzada a una parada obligada.

Quemar carbón en pleno cierre

En su última presentación de resultados, los de José Bogas destacaron que, a lo largo del año pasado obtuvieron la licencia de cierre de la térmica de Litoral, en Almería, con lo que dieron de baja 1.100 megavatios de potencia de carbón. En la actualidad, tan solo le resta la clausura de la planta de As Pontes, con más de 1.400 MW, para culminar su salida del carbón en la Península Ibérica. No obstante, la cotizada continúa a la espera de luz verde por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Y así, a pesar de estar en pleno proceso de cierre, la central comenzó a quemar de nuevo carbón a finales del año pasado debido a la crisis energética. La entrada en funcionamiento de este complejo de generación eléctrica se produce debido a que el precio de mercado de la energía establece que, a tenor de su coste, este sistema de producción es competitivo.

La utilización, de nuevo, de centrales térmicas de carbón, se circunscribe a la necesidad de rebajar la presión de los precios del gas en determinados momentos.

Más de 80.000 toneladas de carbón en puerto

Debido a esta última reactivación de la planta, el pasado fin de semana atracó en el puerto exterior de Ferrol un buque mercante con 82.500 toneladas de carbón. Esta carga, que debería ser posteriormente trasladada por carretera hasta el parque de carbones de Saa, dependiente de la central de As Pontes, permanece en los muelles de Caneliñas debido a la huelga del transporte.

Pero, además, para finales de mes está previsto que atraque otro barco en este caso con 162.000 toneladas de mineral, lo que elevaría a casi 250.000 las toneladas para su posterior combustión. Aunque de momento As Pontes cuenta con material en su parque de carbones, la continuidad de la actividad no está garantizada si el paro del transporte no se desconvoca pronto. No solo por el carbón, sino por otro tipo de materiales necesarios para la actividad que también estarían afectados por la huelga.

La vuelta, obligada, de las térmicas

La crisis energética que atraviesa España ha disparado de nuevo la combustión del carbón. Esta misma semana, Economía Digital publicaba que, hace justamente un año, España producía una media diaria de 6 GWh con centrales térmicas. Una cifra que se habría multiplicado por cuatro solo este mes de marzo ya que, por el momento, y según los datos de Red Eléctrica, la media diaria, hasta el pasado día 22, estaría en unos 27 GWh.

La previsión de Endesa es la de poder parar el mayo, cuando vencen los contratos que ha prorrogado por su reactivación. Fuentes del sector consideran probable, no obstante, que la actividad se prolongue hasta más allá de ese mes, teniendo en cuenta la situación del mercado. En España tan solo hay reactivada otra central más, la de EDP, en Cádiz, aunque en este caso, el Gobierno ya ha aprobado su cierre.