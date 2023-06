La incógnita de Altri: otro choque entre Gobierno y Xunta pone en jaque la llegada de fondos europeos

El último choque entre el Gobierno central y la Xunta a cuenta del reparto de fondos europeos evidencia los problemas que, a priori, parece presentar el proyecto de fibras textiles que la pastera lusa Altri plantea en Palas de Rei a la hora de captar ayudas públicas de los fondos de reconstrucción. La vicepresidenta económica, la coruñesa Nadia Calviño, insiste en que el Ejecutivo no podrá articular un PERTE específico para la compañía lusa ya que no sería aceptado por Europa. La Xunta insiste en que el Ejecutivo central no ha buscado un encaje adecuado a través de distintas líneas de ayudas, desde un PERTE forestal a la posibilidad de inyecciones directas. Y todo esto mientras que la cotizada portuguesa se mantiene en silencio y retrasa hasta final de año el momento para dar a conocer su “decisión definitiva”.

En la tarde del martes, Calviño dejó claro que la fábrica que Altri se propone levantar en Lugo con un presupuesto de más de 800 millones de euros no contará con un PERTE específico ni con asignación directa de fondos. Así se extrae de las palabras de la ministra, que aunque no lo expresó de forma directa sí indicó que tanto en el plan de recuperación como en la adenda que se ha incluido Europa “se han incorporado todos los proyectos que propuso Galicia, salvo uno en el que parece que tiene especial interés”. En referencia a Altri indicó que “deben entender que las normas de los fondos europeos exigen unos procedimientos de control de cualquier conflicto de interés y, por tanto, que no se puedan dar a dedo o tomar decisiones arbitrarias en cuanto al desarrollo de estos proyectos”. Distintas fuentes institucionales consultadas por este medio indicaban que, con estas palabras, la dirigente evidenciaba lo que ya parecía una realidad desde hace meses, que el Gobierno no podría articular un PERTE a medida en el que el proyecto de Altri, por su singularidad, fuese el único receptor.

La opinión de la Xunta

Las declaraciones de la ministra causaron «sorpresa» en la Xunta de Galicia. No por el hecho de que niegue un PERTE específico, sino porque aseguran, hasta el momento, no habían recibido ninguna contestación al respecto por parte del ministerio sobre el encaje que el proyecto podría tener en distintos PERTEs para poder recibir compensaciones públicas. En declaraciones a los medios este miércoles, el vicepresidente económico del Gobierno gallego, Francisco Conde, indicó que, simplemente, en el último año, el Ejecutivo central “no ha sido capaz de identificar este proyecto dentro de un PERTE y, por lo tanto, de darle una igualdad de oportunidades como se está dando a otros proyectos”. Así, indicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no había valorado, finalmente, la articulación de un PERTE forestal al que sí podría optar el proyecto por sus características o variar el de Economía Circular para que pudiese tener mayor encaje.

Fuentes de la administración autonómica consultadas por este medio indican que las palabras de Calviño han generado controversia debido a que no se les trasladó de forma privada «nada al respecto». Además, en sus declaraciones públicas, Conde indicó que “hace diez meses, en la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Xunta de Galicia, Pedro Sánchez le trasladó el apoyo explícito de Altri como una de las prioridades que encajan perfectamente en los propios principios de las ayudas”.

Por otro lado, el Ejecutivo gallego también defiende que si el Gobierno central no puede encontrar encaje del proyecto en las distintas líneas de PERTE podría recurrir a ayudas directas como ha hecho como ArcelorMittal en Asturias o en los sectores de la automoción en la Comunidad Valenciana y Cataluña. “Lo que pedimos es igualdad de trato con respecto a otras comunidades autónomas”, apuntó.

El silencio de Altri

El gran problema para sacar adelante el proyecto de Altri, en cualquier caso, está en su elevado presupuesto. El mismo ronda los 800 millones de euros, y la compañía ya ha indicado que su intención era la de conseguir ayudas públicas que podrían llegar a los 250 millones de euros, un objetivo que parece complicado, teniendo en cuenta las dificultades para acceder a los PERTE que, en su definición, busca primar “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, con un alto componente en colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones”.

El pasado marzo, en una conferencia ante analistas, el CEO de Altri, José Soares de Pina, indicó que, en la actualidad, la pastera lusa buscaba fondos europeos o bien a través de la concesión de ayudas directas (una posibilidad que Calviño parece también poner en cuestión) o mediante “un crédito comercialmente atractivo a intereses por debajo de los niveles de mercado”. Dos opciones, en todo caso, en la línea de la solución que plantea la Xunta.

En el caso de Altri se da otra circunstancia y es que, precisamente ante la necesidad de esa gran cantidad de ayudas, la compañía del país vecino aún no ha tomado una «decisión definitiva» a respecto del proyecto, aunque el mismo tiene la calificación de «estratégico» por parte de la Xunta.

«Continuamos empeñados en su desarrollo, focalizado en la producción de fibras sostenibles para la industria textil en Galicia y sobre el cual esperamos anunciar una decisión final de inversión hacia el final de 2023«, indicó Soares en una reciente comunicación a los inversores, coincidiendo con la presentación de los resultados trimestrales del grupo. Inicialmente, ese pronunciamiento estaba previsto para finales del año pasado.